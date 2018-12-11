Футбол

Зобнин получил награду «Джентльмен года»
Чемпионат
12:45

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин, ранее признанный джентльменом года имени легендарного советского футболиста Фёдора Черенкова, получил награду на торжественной церемонии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Чемпионат12:45

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Целых и Романцев получили премию имени Льва Филатова за написанную книгу

Чемпионат13:19

Роман Зобнин: «Игнашевич является примером для меня. Я любовался тем, как он работает»

Матч ТВ13:11

Роман Зобнин: «Игнашевич является примером для меня. Я любовался тем, как он работает»

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РИА Новости12:34

Зобнин: «Меня так воспитали, что нужно оставаться человеком, что бы ни происходило»

Sport24.ru13:13

Зобнину вручили премию «Джентльмен года»-2018

Sports.ru12:59

Церемония вручения премии «Джентльмен года» - 2018: онлайн-трансляция

Комсомольская правдавчера в 17:00
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Футбол

Шальке-04 — Локомотив 0:0 (1-й тайм)

Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:12
Футбол

ЦСКА тренируется в полном составе перед матчем с «Реалом»

Футболисты московского ЦСКА в полном составе тренируются в общей группе накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
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Футбол

Яя Туре расторг контракт с «Олимпиакосом» спустя три месяца после перехода

Полузащитник Яя Туре расторг контракт с греческим "Олимпиакосом" по взаимному согласию сторон, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:11
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Нападающий ЦСКА Жиронкин перенес операцию

Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин во вторник перенес операцию в связи с травмой голеностопного сустава, информирует официальный сайт армейцев.
Обновлено в 13:01
Футбол

«Барселона» установила цену за Дембеле

В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 19 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.
Обновлено в 13:19
Футбол

Пол Гаскойн не признал вину по делу о сексуальных домогательствах

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн заявил в суде, что не признает себя виновным по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 13:19
Футбол

Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей

Обновлено в 13:12
Происшествия

Юный вратарь умер из-за столкновения на поле

Обновлено в 13:13
Футбол

«Барселона» сегодня может повторить рекорд «Баварии»

Обновлено в 13:00
Футбол

Хавбек «Манчестер Сити» выбыл на три недели

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва из-за травмы выбыл из строя на три недели.
Обновлено в 12:22
Футбол

Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»

Футболист сборной России Денис Черышев вошел в заявку испанской "Валенсии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный микроблог "летучих мышей" в Twitter.
Обновлено в 11:31
Футбол

Гвардиола: расизм есть везде, не только в футболе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал расистские оскорбления, которым подвергся Рахим Стерлинг во время игры с «Челси» (0:2). Ранее стало известно, что «Челси» ограничил доступ к страницам клуба в социальных сетях четырём болельщикам, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес полузащитника «горожан» во время матча 16-го тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:26
Футбол

Кейн поместил «Золотую бутсу» на елку вместо звезды

Кейн получил «Золотую бутсу» по итогам чемпионата мира-2018, на котором он забил 6 голов.
Обновлено в 12:14
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Артем Дзюба улетел в теплые края

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Андрес Иньеста: «Месси - лучший игрок в мире. Но Модрич заслужил „Золотой мяч“»

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский "Виссел Кобе", заявил, что его бывший одноклубник Лионель Месси является лучшим игроком в мире.
Обновлено в 12:17
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Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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