Футбол
Зобнин получил награду «Джентльмен года»
Зобнин получил награду «Джентльмен года»Чемпионат12:45
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин, ранее признанный джентльменом года имени легендарного советского футболиста Фёдора Черенкова, получил награду на торжественной церемонии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Чемпионат12:45
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Церемония вручения премии «Джентльмен года» - 2018: онлайн-трансляция
Комсомольская правдавчера в 17:00
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Футбол
Шальке-04 — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:12
Футбол
ЦСКА тренируется в полном составе перед матчем с «Реалом»
Футболисты московского ЦСКА в полном составе тренируются в общей группе накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
Обновлено в 13:06
Футбол
Яя Туре расторг контракт с «Олимпиакосом» спустя три месяца после перехода
Полузащитник Яя Туре расторг контракт с греческим "Олимпиакосом" по взаимному согласию сторон, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:11
Футбол
Нападающий ЦСКА Жиронкин перенес операцию
Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин во вторник перенес операцию в связи с травмой голеностопного сустава, информирует официальный сайт армейцев.
Обновлено в 13:01
Футбол
«Барселона» установила цену за Дембеле
В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 19 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.
Обновлено в 13:19
Футбол
Пол Гаскойн не признал вину по делу о сексуальных домогательствах
Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн заявил в суде, что не признает себя виновным по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 13:19
Футбол
Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей
Обновлено в 13:12
Происшествия
Юный вратарь умер из-за столкновения на поле
Обновлено в 13:13
Футбол
«Барселона» сегодня может повторить рекорд «Баварии»
Обновлено в 13:00
Футбол
Хавбек «Манчестер Сити» выбыл на три недели
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва из-за травмы выбыл из строя на три недели.
Обновлено в 12:22
Футбол
Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»
Футболист сборной России Денис Черышев вошел в заявку испанской "Валенсии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный микроблог "летучих мышей" в Twitter.
Обновлено в 11:31
Футбол
Гвардиола: расизм есть везде, не только в футболе
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал расистские оскорбления, которым подвергся Рахим Стерлинг во время игры с «Челси» (0:2). Ранее стало известно, что «Челси» ограничил доступ к страницам клуба в социальных сетях четырём болельщикам, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес полузащитника «горожан» во время матча 16-го тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:26
Футбол
Кейн поместил «Золотую бутсу» на елку вместо звезды
Кейн получил «Золотую бутсу» по итогам чемпионата мира-2018, на котором он забил 6 голов.
Обновлено в 12:14
Футбол
Артем Дзюба улетел в теплые края
Обновлено в 11:15
Футбол
Андрес Иньеста: «Месси - лучший игрок в мире. Но Модрич заслужил „Золотой мяч“»
Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский "Виссел Кобе", заявил, что его бывший одноклубник Лионель Месси является лучшим игроком в мире.
Обновлено в 12:17