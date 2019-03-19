Футбол

Зобнин перенесет операцию и пропустит не меньше месяцаLiveSport.ru 07:57

Бельгия — Россия
21 марта
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин из-за перелома костей правой кисти пропустит не меньше месяца. Об этом сообщает официальный сайт «Спартака». Отмечается, что Зобнину предстоит перенести операцию.
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Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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