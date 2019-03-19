Зобнин перенесет операцию и пропустит не меньше месяцаLiveSport.ru 07:57

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин из-за перелома костей правой кисти пропустит не меньше месяца. Об этом сообщает официальный сайт «Спартака». Отмечается, что Зобнину предстоит перенести операцию.

Зобнин перенесет операцию и пропустит не меньше месяца

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