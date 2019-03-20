Футбол
Зобнин перенес операцию на руке, он пропустит 4-5 недельРИА Новости 08:49
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Зобнин получил перелом сустава кисти в воскресном матче чемпионата России против петербургского "Зенита".
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Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске
Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
Общество
Власти оштрафовали магазин за помощь бедным
Обновлено в 10:45
Политика
Алексей Текслер стал врио губернатора Челябинской области
Отставку Бориса Дубровского принял президент РФ Алексей Текслер, теперь уже экс-замминистра энергетики РФ, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»
Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Здоровье
В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри
Обновлено в 09:55
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Наука
Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его
Житель Нижнего Тагила покончил с собой в следственном изоляторе после того, как родственники отказались принять его в своей квартире, избранной местом домашнего ареста, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Политика
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Спорт
Медведева рассказала о своей роли в истории
Обновлено в 08:33
Происшествия
Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек
"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Политика
Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму
"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Политика
Российский МИД вызвал посла Чехии
МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:13
Политика
В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков
Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:05
Технологии
Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Китай снял карантин с большинства зараженных чумой свиней районов
Заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина в 90 процентов районов, где была распространена африканская чума свиней (АЧС).
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье
Британку три года лечили от депрессии вместо рака
В Британии врачи три года не могли обнаружить у пациентки рак яичников.
Обновлено в 04:55
Футбол
Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в истории
«Бавария» сделает самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю.
Обновлено в 10:45
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Футбол
Джан — о жесте Роналду: Криштиану может праздновать гол так, как ему нравится
Роналду может праздновать гол так, как ему нравится.
Обновлено в 12:09