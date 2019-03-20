Футбол

Зобнин перенес операцию на руке, он пропустит 4-5 недельРИА Новости 08:49

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Зобнин получил перелом сустава кисти в воскресном матче чемпионата России против петербургского "Зенита".
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Сборная России пожелала Зобнину здоровья

Матч ТВ11:43

Роман Зобнин перенес операцию на руке

Вести.Ru08:52

Зобнин успешно перенёс операцию на руке

RT на русском10:31

Сборная России пожелала здоровья Зобнину

Спорт-Экспресс11:24

Сборная России пожелала Зобнину здоровья

Sportbox.RU11:43

Зобнин перенес операцию на руке, он пропустит 4-5 недель

РИА Новости08:49

Зобнин успешно перенес операцию. Восстановление займет 4-5 недель

Sport24.ru08:46
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Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

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ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске

Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
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Власти оштрафовали магазин за помощь бедным

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Алексей Текслер стал врио губернатора Челябинской области

Отставку Бориса Дубровского принял президент РФ Алексей Текслер, теперь уже экс-замминистра энергетики РФ, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»

Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
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Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
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В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри

Обновлено в 09:55
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
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Наука

Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды

Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его

Житель Нижнего Тагила покончил с собой в следственном изоляторе после того, как родственники отказались принять его в своей квартире, избранной местом домашнего ареста, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Обновлено в 10:55
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Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 07:23
Политика

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
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Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

Обновлено в 05:16
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
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Медведева рассказала о своей роли в истории

Обновлено в 08:33
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Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек

"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Политика

Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму

"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Полиция застрелила двух россиян на Бали

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Политика

Российский МИД вызвал посла Чехии

МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:13
Политика

В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков

Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

Обновлено в 07:39
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:05
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Технологии

Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Здоровье

Китай снял карантин с большинства зараженных чумой свиней районов

Заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина в 90 процентов районов, где была распространена африканская чума свиней (АЧС).
Обновлено вчера в 20:41
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В сети появился клип на песню Бориса Гребенщикова «Темная как ночь»

Обновлено в 09:56
Здоровье

Британку три года лечили от депрессии вместо рака

В Британии врачи три года не могли обнаружить у пациентки рак яичников.
Обновлено в 04:55
Футбол

Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в истории

«Бавария» сделает самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю.
Обновлено в 10:45
Экономика

Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом

Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Футбол

Джан — о жесте Роналду: Криштиану может праздновать гол так, как ему нравится

Роналду может праздновать гол так, как ему нравится.
Обновлено в 12:09
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Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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