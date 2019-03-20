Футбол

Зобнин перенес операцию на руке, он пропустит 4-5 недельРИА Новости 08:49

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Зобнин получил перелом сустава кисти в воскресном матче чемпионата России против петербургского "Зенита".
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Сборная России пожелала здоровья Зобнину

Спорт-Экспресс11:24

Сборная России пожелала Зобнину здоровья

Матч ТВ11:43

Зобнин успешно перенес операцию. Восстановление займет 4-5 недель

Sport24.ru08:46

Зобнин перенес операцию на руке, он пропустит 4-5 недель

РИА Новости08:49

Сборная России пожелала Зобнину здоровья

Sportbox.RU11:43

Зобнин успешно перенес операцию

Газета.Ru12:55

Роман Зобнин перенес операцию на руке

Вести.Ru08:52
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Общество

В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

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Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

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Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов

В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
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Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России

"Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной", - заявил Щерский.
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Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
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Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети

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Ксения Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода

Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода во время интервью с видеоблогером Эдвардом Билом во время шоу «Осторожно, Собчак».
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Как австралийский IVECO превратился в асфальтораспределитель

Wilson - Американский аналог на шасси Oshkosh тоже не блещет красотой Сложная получилась машина, однако не уникальная.
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Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале

Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
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Освобождены четыре иранских пограничника, похищенных в 2018 году

Четверо иранских пограничников, похищенных суннитской военизированной группировкой в прошлом году, были освобождены.
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Экономика

Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
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Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в Сеть

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Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

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Экономика

Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
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Кроссовер Skoda Karoq начнут собирать в России

Ранее появлялась информация, что дебют кроссовера Karoq на российском рынке запланирован на 4-й квартал нынешнего года.
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Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы

Массовые протесты и погромы начались в Якутске после того, как мигрант из Киргизии похитил и изнасиловал 36-летнюю местную жительницу.
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Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС

В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
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Компания Google представила облачный игровой сервис Stadia

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Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.
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Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.
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По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
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Политика

Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Экономика

Арбитраж ликвидировал Камчаткомагропромбанк

По информации регулятора, Камчаткомагропромбанк осуществлял кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком.
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Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА

Обновлено в 13:12
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей, жертвой аварии стал один человек.
Обновлено в 17:39
Политика

Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру

Обновлено в 18:38
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
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Армия и оружие

Российские «Ониксы» сами выберут американские цели

Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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