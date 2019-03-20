Футбол
Зобнин перенес операцию на руке, он пропустит 4-5 недельРИА Новости 08:49
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Зобнин получил перелом сустава кисти в воскресном матче чемпионата России против петербургского "Зенита".
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Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Общество
Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов
В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:49
Политика
Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России
"Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной", - заявил Щерский.
Обновлено в 16:56
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода
Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода во время интервью с видеоблогером Эдвардом Билом во время шоу «Осторожно, Собчак».
Обновлено в 15:14
Авто
Как австралийский IVECO превратился в асфальтораспределитель
Wilson - Американский аналог на шасси Oshkosh тоже не блещет красотой Сложная получилась машина, однако не уникальная.
Обновлено в 17:50
Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Освобождены четыре иранских пограничника, похищенных в 2018 году
Четверо иранских пограничников, похищенных суннитской военизированной группировкой в прошлом году, были освобождены.
Обновлено в 17:20
Экономика
Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом
С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
Обновлено в 08:13
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Авто
Кроссовер Skoda Karoq начнут собирать в России
Ранее появлялась информация, что дебют кроссовера Karoq на российском рынке запланирован на 4-й квартал нынешнего года.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы
Массовые протесты и погромы начались в Якутске после того, как мигрант из Киргизии похитил и изнасиловал 36-летнюю местную жительницу.
Обновлено в 13:42
Космос
Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС
В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
Обновлено в 19:30
Игры
Компания Google представила облачный игровой сервис Stadia
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 18:47
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 14:37
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Политика
Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Экономика
Арбитраж ликвидировал Камчаткомагропромбанк
По информации регулятора, Камчаткомагропромбанк осуществлял кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком.
Обновлено в 05:58
Футбол
Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА
Обновлено в 13:12
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями
На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей, жертвой аварии стал один человек.
Обновлено в 17:39
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Обновлено в 18:38
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 17:02