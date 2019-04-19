Футбол

Зобнин: ожидаю боевой игры в матче с «Енисеем», легко не будет точноЧемпионат 03:37

Спартак — Енисей
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Ожидаю от матча с „Енисеем“ боевой игры. Никто не будет уступать, потому что любая команда, приезжающая на «Открытие Арену», бьётся.
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