Зобнин: ожидаю боевой игры в матче с «Енисеем», легко не будет точноЧемпионат 03:37

Ожидаю от матча с „Енисеем“ боевой игры. Никто не будет уступать, потому что любая команда, приезжающая на «Открытие Арену», бьётся.

Зобнин: ожидаю боевой игры в матче с «Енисеем», легко не будет точно

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