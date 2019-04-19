Футбол
Зобнин: ожидаю боевой игры в матче с «Енисеем», легко не будет точноЧемпионат 03:37
Ожидаю от матча с „Енисеем“ боевой игры. Никто не будет уступать, потому что любая команда, приезжающая на «Открытие Арену», бьётся.
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Роман Зобнин: «Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде»
Sportbox.RUвчера в 15:37
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МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
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Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
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Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
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Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
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Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
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В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
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В штабе Зеленского объяснились из-за «повстанцев ЛНР и ДНР»
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что вопрос про повстанцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), прозвучавший накануне в ходе дебатов, поступил от граждан страны.
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В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
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Астероид размером с дом приблизился к Земле
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Полиция арестовала сервисмена Колоньи по делу о допинге
Полиция Австрии задержала ещё одного фигуранта допингового дела, связанного с немецким врачом Марком Шмидтом, речь идёт о сервисмене четырёхкратного олимпийского чемпиона швейцарского лыжника Дарио Колоньи, сообщает Blick.
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