Полузащитник Спартака Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 4 тура РПЛ, в котором его команда встретится в московском дерби с Динамо. Зобнин заявил, что матч с Динамо является ключевым, к тому же это дерби и домашняя игра. После провального матча в Саранске с Тамбовом нужно изменить ситуацию.

Зобнин назвал матч с «Динамо» ключевым для «Спартака»

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Политика ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.

Политика Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.

Происшествия На несогласованной акции в Москве начались задержания Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать наиболее активных участников несогласованной акции в центре столицы.

Политика Введение второго пакета санкций США вызвало вопросы в посольстве РФ Введение США второго пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вызывает много вопросов, так как британская сторона до сих пор не представила результаты официального расследования и улики, указывающие на причастность Москвы к инциденту.

Происшествия В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Космос Астрономы подтвердили искривление диска Млечного Пути Выяснилось также, что диск Млечного Пути далек от плоского, кроме того, он находится в постоянном изменении по толщине каждый световой год (более 9 триллионов километров).

Транспорт Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.

Политика В Минюсте США оценили расходы на расследование Мюллера Расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году обошлось бюджету в $31,6 млн, следует из опубликованных Минюстом США данных.

Происшествия Из-за персиков мужчина устроил расстрел с поджогом и убил себя Крымчанин застрелил своего соседа из-за кражи персиков, после этого спалил свой дом и покончил с собой.

Здоровье Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий на детей Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.

Происшествия Среди версий пожара в центре Москвы рассматривается поджог Среди версий пожара в нежилом здании старой постройки на Дубининской улице в Москве рассматривается поджог, сообщает ТАСС.

Политика Большинство демократов выступают за импичмент Трампа В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Общество Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Общество Президент РФ подписал закон о «дачной амнистии» Стабилизация цен на бензин В соответствии с законом, который Президент подписал ранее, параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, скорректированы.

Автоспорт Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".

Футбол «Зенит» заявил Малкома на сезон В свой единственный сезон в Барселоне Малком провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Шоу-бизнес Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.

Футбол ПСВ согласился отпустить Лосано в «Наполи» за 42 млн евро Зарплата Ирвинга составит 4 млн евро за сезон. В сезоне-2018/19 Лосано забил 21 гол и отдал 12 голевых передач в 40 матчах за ПСВ.