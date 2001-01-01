Футбол

Зобнин назвал матч с «Динамо» ключевым для «Спартака»Sport.ru 03:58

Спартак — Динамо
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Полузащитник Спартака Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 4 тура РПЛ, в котором его команда встретится в московском дерби с Динамо. Зобнин заявил, что матч с Динамо является ключевым, к тому же это дерби и домашняя игра. После провального матча в Саранске с Тамбовом нужно изменить ситуацию.
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