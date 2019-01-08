Футбол

Михаил Вартапетов: «Лидерами на беговой дорожке стали Глушаков и Айртон»
Спорт-Экспресс
14:03

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов после медосмотра, который прошел во вторник, заявил, что лидерами на беговой дорожке стали полузащитник Денис Глушаков и новичок красно-белых Айртон.
Спорт-Экспресс14:03

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Михаил Вартапетов: «Лидерами на беговой дорожке стали Глушаков и Айртон»

Спорт-Экспресс14:03

Вартапетов: «На беговой дорожке было два явных лидера — Глушаков и Айртон»

Sport24.ru13:42

Вартапетов о медосмотре «Спартака»: «Лидерами на беговой дорожке были Глушаков и Айртон»

Sports.ru13:39
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Сообщается, что игрок открыт к переговорам и не против перехода. Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до 2023 года.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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