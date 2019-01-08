Футбол
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов после медосмотра, который прошел во вторник, заявил, что лидерами на беговой дорожке стали полузащитник Денис Глушаков и новичок красно-белых Айртон.
Спорт-Экспресс14:03
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Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Футбол
У полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера родился сын
Аргентинский полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер стал отцом – у футболиста родился сын, сообщается в официальном микроблоге санкт-петербургской команды в Twitter.
Обновлено в 13:01
Футбол
Фабрегас прошёл медосмотр в «Монако», а затем вернулся в Лондон
Обновлено в 12:15
Футбол
Суд выставит на аукцион 4 дома Видаля в пригороде Турина из-за долгов
У чилийца было в собственности несколько домов в пригороде Турина Монкальери, однако суд арестовал эти здания из-за долга в размере 18 489 евро, которые Видаль должен был выплатить туристическому агентству.
Обновлено в 14:11
Футбол
Пепе снова стал игроком «Порту»
Пепе ушел из Порту в 2007 году, перейдя в Реал. Из мадридского клуба он летом 2017-го перебрался в турецкий Бешикташ.
Обновлено в 07:41
Футбол
«Барселона» объявила о подписании контракта с игроком «Тулузы» Тодибо
В текущем сезоне Тодибо провел 10 матчей за "Тулузу" и забил 1 гол.
Обновлено в 08:51
Футбол
Месси и Фабрегас купили акции команды Пике «Андорра»
Обновлено в 07:05
Футбол
Агент Ригони: «Игрок возвращается в „Зенит“. Это официально»
Обновлено в 06:22
Футбол
Футболист «исчез» в куртке тренера и заставил фанатов говорить о магии
После окончания встречи, которую «Ливерпуль» проиграл, главный тренер «красных» Юрген Клопп обнял полузащитника Джердана Шакири, и внезапно тот «исчез» из кадра.
Обновлено в 12:36
Футбол
Кубок африканских наций — 2019 пройдет в Египте
Египет станет страной-хозяйкой Кубка африканских наций по футболу 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.
Обновлено в 06:35
Футбол
Глушаков пообщался с болельщиками «Спартака» перед медосмотром
Как сообщает корреспондент Sport24 Матвей Капускин, перед прохождением обследования Глушаков пообщался с болельщиками и согласился сделать с ними несколько фотографий на фоне баннера «Спартака».
Обновлено в 03:23
Футбол
«Урал» намерен арендовать защитника «Краснодара»
Как стало известно "СЭ", клуб из Екатеринбурга ведет переговоры с "Краснодаром" об аренде до конца чемпионата -2018/19 28-летнего защитника Стефана Страндберга (189 см, 80 кг).
Обновлено в 09:15
Футбол
Вальверде не рассчитывает на Мунира в «Барселоне»
Обновлено в 05:25
Футбол
ESPN: «МЮ» летом попробует купить Кулибали. Игрок не против трансфера
Сообщается, что игрок открыт к переговорам и не против перехода. Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до 2023 года.
Обновлено в 12:35
Футбол
Аллегри может продлить контракт с «Ювентусом» вместо ухода в «Реал»
Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года, и его контракт рассчитан до конца сезона-2019/20.
Обновлено в 08:39