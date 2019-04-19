Футбол
Зобнин: «Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах»Sport24.ru 15:55
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил надежду, что сможет отличиться в матче 24-го тура чемпионата России против «Енисея».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 16:28, Ашберн
Политика
Телестудию с Порошенко заминировали
Ранее кандидаты в президенты провели часовые предвыборные дебаты на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии
Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Транспорт
Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»
Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек
Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:28
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Политика
Зеленский на дебатах рассказал о принципах своей команды
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял участие в дебатах со своим оппонентом Петром Порошенко в Киеве.
Обновлено в 13:26
Музыка
Rolling Stones выпустили сборник хитов «Honk»
Рок-группа Rolling Stones выпустила сборник лучших песен с 1971 года «Honk». Стандартное издание включает 36 композиций, расширенное ― 46.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
О гибели трех ополченцев заявили в ДНР
Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев.
Обновлено в 16:10
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»
Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
Обновлено в 15:59
Политика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:43
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Интернет
Instagram может начать скрывать количество лайков
Обновлено в 06:45
Происшествия
Суд арестовал главу коллегии адвокатов по делу о хищении
Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".
Обновлено в 07:57
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят рост стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:07
Футбол
«Ахмат» победил «Анжи» в матче РПЛ
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:35
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Политика
В Киеве завершились дебаты Порошенко и Зеленского
19 апреля состоялись предвыборные дебаты двух кандидатов в президенты Украины – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено в 00:48
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Мурманска из-за дебошира
В аэропорту Мурманск задержали рейс авиакомпании «Россия» из-за дебошира в самолете. Об этом 19 апреля сообщает kp.ru.
Обновлено в 14:26
Футбол
Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в марте
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком клуба в марте.
Обновлено в 10:42
Общество
В Москве ожидается потепление до +25 °С
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей
Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) начал продажи модели УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция", которая стоит 985 тысяч рублей, следует из данных одного из дистрибьюторов завода.
Обновлено в 10:59
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз
Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21