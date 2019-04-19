Футбол
Зобнин: «Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах»Sport24.ru вчера в 15:55
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил надежду, что сможет отличиться в матче 24-го тура чемпионата России против «Енисея».
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Зобнин: буду стараться забивать ещё, надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах
Чемпионатвчера в 17:59
Роман Зобнин: «Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде»
Sportbox.RUвчера в 15:37
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая начать финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти президента республики Николаса Мадуро.
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СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
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В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
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В России могут появиться частные кладбища.
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Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
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США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 14:08
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Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы
Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил в пятницу гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного в 2017 году из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве, к шести с половиной годам тюрьмы.
Обновлено вчера в 15:43
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Франция отправит военных и танки в Эстонию
Франция в рамках миссии по наращиванию присутствия НАТО в странах Балтии и Польше перебросит в Эстонию пять танков и 20 боевых машин пехоты, а также направит около 300 военных.
Обновлено вчера в 00:00
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ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
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Экономика
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Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
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«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
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Ученые назвали способ избежать слабоумия
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Обновлено вчера в 23:42
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
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Путин поздравил участников торжеств в честь 25-летия столицы Ингушетии
Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам торжественных мероприятий, посвященных 25-летию Магаса - столицы Ингушетии.
Обновлено в 02:38
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Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
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В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
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Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» (Colorado Avalanche) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ одержали победу над канадским клубом «Калгари Флэймз» (Calgary Flames) и обеспечили себе выход в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:20
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Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
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Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
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Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева
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В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
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Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
Reuters не комментирует обвинения «Роснефти»
Международное информационное агентство Reuters отказалось комментировать заявления российской компании "Роснефть".
Обновлено вчера в 13:24