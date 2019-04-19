Футбол

Зобнин: «Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах»Sport24.ru вчера в 15:55

Спартак — Енисей
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил надежду, что сможет отличиться в матче 24-го тура чемпионата России против «Енисея».
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