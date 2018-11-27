Хоккей

Знарок назначен консультантом сборной России
РИА Новости
04:01

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок назначен на пост консультанта штаба национальной команды, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости04:01
с чего всё началось

Олег Знарок станет главным консультантом штаба сборной России по хоккею

Олег Знарок станет главным консультантом штаба сборной России. В этом качестве он будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов.
Коммерсантъвчера в 17:31

Подробнее о событии

Знарок вернулся в сборную России по хоккею

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Знарок стал консультантом штаба сборной России

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Спорт-Экспресс03:50

Олег Знарок станет главным консультантом штаба сборной России по хоккею

Коммерсантъвчера в 17:31
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Олег Валерьевич Знарок
Тренер
Хоккейный тренер, советский и латвийский хоккеист. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Главный тренер сборной России по хоккею с 26 марта 2014 года по 11 апреля 2018 года, главный тренер клуба СКА с 1 июня 2016 года по 30 апреля 2018 года.
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