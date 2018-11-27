Хоккей
Знарок назначен консультантом сборной России
Знарок назначен консультантом сборной РоссииРИА Новости04:01
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок назначен на пост консультанта штаба национальной команды, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости04:01
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Олег Знарок станет главным консультантом штаба сборной России. В этом качестве он будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов.Коммерсантъвчера в 17:31
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