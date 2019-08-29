Футбол
Чемпионат«Знамя» из Ногинска объявило о подписании Самедова
Бывший футболист сборной России Александр Самедов стал игроком ФК «Знамя» из Ногинска. Об этом сообщается на официальной странице клуба во «ВКонтакте».
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Самедов вернулся в футбол. Посмотрите, в каком атмосферном месте он будет играть
Sports.ruвчера в 19:00
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Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
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Футбол
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В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
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Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
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Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
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Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
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Газета.Ru вчера в 23:59
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Кто содержит убыточный телеканал «Дождь»
Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа.
RT на русском 02:15
Экономика
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Секрет фирмы вчера в 02:17
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа
RT на русском 02:52
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Армия и оружие
В Пентагоне предложили Турции выбрать между С-400 и F-35
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция не сможет получить американские самолеты F-35, если не откажется от контракта на поставку российских систем ПВО С-400, сообщает Cumhurriyet.
РБК вчера в 15:58
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МИД РФ предложил Deutsche Welle обратить внимание на выборы в Саксонии
МИД России предложил германской медиакомпании Deutsche Welle обратить внимание на то, что только половина кандидатов от партии "Альтернатива для Германии" была зарегистрирована на выборах в земельный парламент в Саксонии.
ТАСС вчера в 16:00
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В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
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Общество
В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу
Известия вчера в 12:14
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
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Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
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Бывший гендиректор Антипинского НПЗ объявлен в международный розыск
Следователи в Тюменской области объявили в международный розыск бывшего гендиректора АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод".
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Политика
Депутат Андрей Волков устроил политический демарш на сессии АКЗС
Депутат АКЗС Андрей Волков на сессии 29 августа потребовал отставки спикера краевого парламента Александра Романенко.
Алтапресс вчера в 23:09
Общество
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил гигантский столб пепла
"При изменении направления ветра не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в близлежащих населенных пунктах", - сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС.
Российская газета 02:57
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Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.
RT на русском 02:31
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Хоккей
Клуб НХЛ отказался подписывать контракт с российским игроком
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" отказался подписывать контракт с российским форвардом Антоном Бурдасовым, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:43
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Экономика
Социальная ориентированность бюджета остается приоритетом — Медведев
Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю федерального бюджета, сообщил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Дума ТВ вчера в 08:26
Общество
Опрос: каждый пятый россиянин смотрит телевизор раз в полгода
Каждый пятый (20%) житель России смотрит телевизор раз в шесть месяцев, при этом чуть менее половины (43%) россиян включают его каждый день.
Газета.Ru 02:53
Здоровье
Из-за нехватки специалистов жители Алтая лечатся в автопоезде
Более трёх тысяч жителей Турочакского и Чойского районов Республики Алтай воспользовались услугами врачей автопоезда «Здоровье».
REGNUM 02:45
Кино
Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
iReactor вчера в 14:44