Бывший футболист сборной России Александр Самедов стал игроком ФК «Знамя» из Ногинска. Об этом сообщается на официальной странице клуба во «ВКонтакте».

«Знамя» из Ногинска объявило о подписании Самедова

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