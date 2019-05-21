Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанамиВести.Ru 11:31

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление. Причиной тому стала значительная задолженность.
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Рестораны Джейми Оливера оказались на грани финансового краха

Газета.Ru14:43

Десятки ресторанов шеф-повара Джейми Оливера оказались на грани закрытия

РБК12:08

Sky: рестораны британского повара Джейми Оливера оказались на грани закрытия

ТАСС08:50

Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ведомости09:05

Рестораны знаменитого повара Джейми Оливера могут закрыться

News.ru08:59

Рестораны популярного британского повара и телеведущего Джейми Оливера оказались на грани закрытия

Эхо Москвы09:33

Ресторанный бизнес Джейми Оливера перешел под внешнее управление

Forbes08:13
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Джейми Оливер
Британский предприниматель
Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания. Автор известных книг по кулинарии.
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