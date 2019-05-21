Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанамиВести.Ru 11:31
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление. Причиной тому стала значительная задолженность.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 18:17, Ашберн
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от платформы Android
Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено вчера в 00:58
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Яна Поплавская переживает из-за плохой наследственности
Как оказалось, артистка переживает из-за своей плохой наследственности, поэтому она регулярно проходит различные обследования.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Политика
Названа дата президентских выборов в Абхазии
Напомним, вечером 20 мая в Сухуме прошла акция протеста против проведения президентских выборов в стране 21 июля.
Обновлено в 18:08
Спорт
ГК «Ростов-Дон» выиграл чемпионат России
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Экономика
Брат Михаила Гуцериева покинет руководство «РуссНефти»
Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинет совет директоров нефтекомпании.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Космос
Индия собирается отправить в космос семь научных миссий
Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в течение 10 лет отправить семь космических миссий, чтобы изучить солнечную систему.
Обновлено 18 мая в 07:14
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400
Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 17:55
Хоккей
Вратарь сборной Швеции: счастлив, что мне дали сыграть с Россией
Вратарь сборной Швеции Якоб Маркстрём подвёл итоги проигранного матча с Россией (4:7).
Обновлено в 17:22
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Обновлено в 11:05
Общество
Семья главы Крыма Сергея Аксёнова скупает элитную недвижимость в Москве, утверждает издание The Insider
Согласно опубликованной на днях декларации, Сергей Аксёнов за прошлый год заработал 3 миллиона рублей.
Обновлено в 16:00
Технологии
Mail.ru Group приобрела рекрутинговый сервис Worki
Обновлено в 06:20
Политика
Кремль объяснил повышение зарплат чиновников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о возвращении зарплат сотрудников администрации президента до прежнего уровня, пишет ТАСС.
Обновлено в 08:10
Политика
США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»
В Минэнерго РФ в ответ на подготовку проекта заверили, что если давление со стороны США на европейских партнеров "Газпрома" заставит их отказаться от участия в проекте, то российская компания будет в состоянии самостоятельно завершить проект и ввести его в эксплуатацию (срок запланирован на 1 января 2020 года).
Обновлено в 05:01
Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
19-летняя Стефания Маликова стала дизайнером платьев для выпускного
Некоторые, правда, считают, что иногда 19-летняя Стеша старит себя слишком деловыми нарядами, однако в целом поклонники одобряют ее образы.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева подралась с персоналом в санатории
Обновлено в 03:02
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Культура
В Москве открыли бюст Иосифа Кобзона
Обновлено в 10:25
Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что больна раком
Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Футбол
Сульшер сделает Погба капитаном МЮ, чтобы тот остался в команде
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет удержать Поля Погба в команде.
Обновлено в 17:18