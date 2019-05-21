Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанамиВести.Ru 11:31

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление. Причиной тому стала значительная задолженность.
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Рестораны Джейми Оливера оказались на грани финансового краха

Газета.Ru14:43

Рестораны знаменитого повара Джейми Оливера могут закрыться

News.ru08:59

Рестораны популярного британского повара и телеведущего Джейми Оливера оказались на грани закрытия

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Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

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Десятки ресторанов шеф-повара Джейми Оливера оказались на грани закрытия

РБК12:08

Sky: рестораны британского повара Джейми Оливера оказались на грани закрытия

ТАСС08:50

Ресторанный бизнес Джейми Оливера перешел под внешнее управление

Forbes08:13
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Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
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Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
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Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.
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Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

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Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах из-за проблем со зрением

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Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

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Обновлено в 11:41
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СКА выменял у ХК «Сочи» лучшего вратаря МЧМ-2019

Кочетков стал бронзовым призером МЧМ-2019 в составе сборной России и был признан лучшим вратарем турнира.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
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Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
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Общество

МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве в ближайшие часы

Обновлено в 11:31
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
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Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M20 выходит в России

Обновлено в 08:05
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Алексей Макаров выложил в Сеть снимки юной Любови Полищук

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Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

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Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
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Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

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Обновлено в 15:58
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Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
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Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимации

Госдума во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски

У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
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Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
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Финальная серия популярного сериала «Игры престолов» (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.
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Обновлено в 13:19
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Джейми Оливер
Британский предприниматель
Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания. Автор известных книг по кулинарии.
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