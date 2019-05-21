Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанамиВести.Ru 11:31

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление. Причиной тому стала значительная задолженность.

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

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