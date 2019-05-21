Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанамиВести.Ru вчера в 11:31

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление. Причиной тому стала значительная задолженность.
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Ресторанный бизнес известного шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление

Эхо Москвы00:46

Рестораны Джейми Оливера оказались на грани финансового краха

Газета.Ruвчера в 14:43

Десятки ресторанов шеф-повара Джейми Оливера оказались на грани закрытия

РБКвчера в 12:08

Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ведомостивчера в 09:05

Рестораны знаменитого повара Джейми Оливера могут закрыться

News.ruвчера в 08:59

Sky: рестораны британского повара Джейми Оливера оказались на грани закрытия

ТАССвчера в 08:50

Ресторанный бизнес Джейми Оливера перешел под внешнее управление

Forbesвчера в 08:13
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Музыка

Мариинский театр открывает фестиваль «Звезды белых ночей»

Международный фестиваль искусств Петербурга - "Звезды белых ночей" открывается в среду на трех площадках Мариинского театра, он продлится до 21 июля.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков

В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Власти США выплатят $1,5 млн отсидевшему 45 лет по ложному обвинению

Власти американского штата Мичиган выплатят компенсацию заключенному, который провел за решеткой 45 лет по ложному обвинению в убийстве.
Обновлено вчера в 11:03
Хоккей

Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию

Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено вчера в 06:23
Политика

Переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся 23 мая

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во вторник, 21 мая, заявил, что переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся в четверг, 23 мая, но пока не удалось окончательно договориться с Польшей.
Обновлено вчера в 14:11
Общество

РПЦ опровергает информацию о резиденции патриарха за 2,8 млрд рублей

Обновлено вчера в 10:25
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Религия

Православные россияне отмечают День святителя Николы Летнего

По мнению исследователей русских народных традиций, праздник Николы Вешнего (Летнего) один из немногих, что принят «от латинян», а не «от греков».
Обновлено вчера в 06:45
Энергетика

WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие

Госдеп заявил о признаках возможного применения химоружия в Сирии

Госдепартамент США считает, что сирийские власти снова якобы использует химическое оружие.
Обновлено вчера в 18:08
Политика

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля

Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Гаджеты

Россияне распродают смартфоны Huawei

Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика

Солнечная электростанция в Самарской области вышла на полную мощность

Совершенно очевидно, что современные технологии, которые лежат в основе ее создания, - это технологии будущего, которые сегодня уже активно развиваются на территории Самарской области.
Обновлено вчера в 09:09
Авто

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подружек подыскать ей известного британца

Телеведущая Лиззи Канди призналась, что Меган Маркл искала «известного британца» задолго до встречи с принцем Гарри.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Обновлено вчера в 22:26
Политика

В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии

Митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии провела оппозиция в Сухуме, передает Sputnik.
Обновлено 20 мая в 22:51
Происшествия

Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек

Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 01:23
Хоккей

«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:24
Общество

Одобрен законопроект о продлении «дачной амнистии»

Проект федерального закона, который вносит изменения в статью 16 федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс, одобрен Комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

Шесть человек стали жертвами беспорядков в столице Индонезии

Обновлено в 00:52
Кино

Тарантино показал свой фильм «Однажды в Голливуде» в Каннах

Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 21:27
Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально

Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Застрявшая в московском метро пассажирка рассказала о произошедшем

Одна из пассажирок поезда, застрявшего в московском метро, рассказала о происходившем в составе во время остановки.
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес

52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес

52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны

Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

В Бразилии при стрельбе в церкви погибли три человека

В церкви бразильского города Паракату произошла стрельба, погибли три человека.
Обновлено в 00:44
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Джейми Оливер
Британский предприниматель
Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания. Автор известных книг по кулинарии.
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