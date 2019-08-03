Футбол

Знакомство Малкома с футболистами «Зенита» попало на видеоНевские Новости 03:30

Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал видео, на котором запечатлены первые минуты бразильского игрока Малкома в новой команде. На видео попали моменты знакомства новичка сине-бело-голубых с коллегами в раздевалке и традиционный обряд приветствия новых футболистов на поле.
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Знакомство Малкома с футболистами «Зенита» попало на видео

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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