Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал видео, на котором запечатлены первые минуты бразильского игрока Малкома в новой команде. На видео попали моменты знакомства новичка сине-бело-голубых с коллегами в раздевалке и традиционный обряд приветствия новых футболистов на поле.

Знакомство Малкома с футболистами «Зенита» попало на видео

Общество Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".

Общество В Хабаровске экстренно засыпают ворота дамбы из-за паводка В правительстве сообщили о том, что будут экстренно засыпаны ворота дамбы в районе Дендрария в Хабаровске.

Происшествия На несогласованной акции в Москве начались задержания В Москве 3 августа проходит четвертая по счету акция в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Происшествия Из-за кражи персиков мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя Всему виной персики: в Джанкойском районе в селе Тимирязево мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Политика Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.

Политика Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Экономика Huawei отчиталась о рекордной выручке в России По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).

Спорт Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон 17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.

Армия и оружие В ДНР сбили ударный беспилотник украинской армии Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики пытались нанести удар по позициям республики.

Происшествия Крупный пожар в центре Москвы локализован Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.

Происшествия В Петербурге водитель угнал машину ГИБДД для погони за эвакуатором В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угнал машину ГИБДД для того, чтобы догнать эвакуатор, увозивший его собственный автомобиль.

Политика Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий на детей Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.

Политика В США объяснили введение новых санкций против России Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Происшествия Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.

Происшествия Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Общество Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Единоборства Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне» Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.

Шоу-бизнес Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.

Футбол Антон Миранчук вернулся в стартовый состав «Локомотива» после травмы Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным огласил стартовый состав на матч четвертого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Хоккей «Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.

Музыка Концерт Rammstein в Петербурге приняли за пожар на «Газпром Арене» Сопровождавшее выступление музыкантов огненное шоу не на шутку переполошило горожан: многие из них приняли происходящее за настоящий пожар на стадионе "Газпром Арена".

Армия и оружие Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.