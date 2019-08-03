Футбол
Знакомство Малкома с футболистами «Зенита» попало на видеоНевские Новости 03:30
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал видео, на котором запечатлены первые минуты бразильского игрока Малкома в новой команде. На видео попали моменты знакомства новичка сине-бело-голубых с коллегами в раздевалке и традиционный обряд приветствия новых футболистов на поле.
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