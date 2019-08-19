До 1 октября 2019 года системно значимые банки будут обязаны перейти на систему быстрых платежей, сообщили в понедельник, 19 августа, в Банке России. Также обязательства возложили на банки с универсальной лицензией. Они должны будут подключиться к системе с 1 октября 2020 года.

Значимые банки подключат к системе быстрых платежей до 1 октября

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