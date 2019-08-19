Экономика

Значимые банки подключат к системе быстрых платежей до 1 октябряВечерняя Москва 04:19

До 1 октября 2019 года системно значимые банки будут обязаны перейти на систему быстрых платежей, сообщили в понедельник, 19 августа, в Банке России. Также обязательства возложили на банки с универсальной лицензией. Они должны будут подключиться к системе с 1 октября 2020 года.
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ЦБ отсрочил подключение банков к Системе быстрых платежей

Российская газета04:04

ЦБ перенёс срок подключения банков в системе быстрых платежей на 1 месяц

Эхо Москвы05:00

ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц

РБК04:35

ЦБ дал банкам еще месяц на подключение к системе быстрых платежей

Коммерсантъ04:09

Системно значимые банки должны будут подключиться к Системе быстрых платежей с 1 октября

Интерфакс05:27

ЦБ установил сроки обязательного подключения банков к Системе быстрых платежей

Банки.ру03:21

Системно значимые банки должны подключиться к СБП с 1 октября 2019 года

ПРАЙМ03:20
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