Экономика
Значимые банки подключат к системе быстрых платежей до 1 октябряВечерняя Москва 04:19
До 1 октября 2019 года системно значимые банки будут обязаны перейти на систему быстрых платежей, сообщили в понедельник, 19 августа, в Банке России. Также обязательства возложили на банки с универсальной лицензией. Они должны будут подключиться к системе с 1 октября 2020 года.
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Транспорт
Саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Обновлено вчера в 06:41
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
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Футбол
Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане»
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Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Театры
Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра
Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Следствие сняло с режиссера Васильева подозрение в участии в массовых беспорядках
Следствие сняло с режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева подозрения в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Зинурова.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
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Происшествия
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Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
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Президент России Владимир Путин начал однодневный визит во Францию.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
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Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента
В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Здоровье
Медики рассказали об опасности валидола и корвалола
Как отмечают медики, валидол опасен тем, что замещает в домашней аптечке нитроглицерин — действительно эффективное для сердечников лекарство.
Обновлено в 05:50
Общество
В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке
Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
В Севастополь прибудет новый тральщик «Иван Антонов»
После принятия участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге тральщик направился в основной пункт базирования – Севастополь.
Обновлено в 07:45
Игры
Minecraft получит официальную поддержку трассировки лучей
Обновлено в 08:30
Единоборства
Чемпион Европы по боксу вызвал Макгрегора на бой
Обновлено в 09:59
Политика
Сторонник Зеленского назвал журналистку «тупой овцой»
Будущий нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич, назвав ее «тупой овцой».
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Акции «Лукойла» выросли на 5,7% на фоне новостей о buy back
Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 10:47
Общество
Вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей
Новые правила провоза цветов, фруктов и овощей через границу в багаже и ручной клади начинают действовать в России.
Обновлено в 01:16
Политика
Трамп заявил, что журналистика в США достигла «нового дна»
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, журналистика в США достигла "нового дна".
Обновлено вчера в 10:23
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено 17 августа в 03:52
Авто
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Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10