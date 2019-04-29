Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базуГазета.Ru вчера в 18:07
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения. Об этом сообщает газета "Известия".
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Футбол
Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол
Обновлено вчера в 11:38
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Музыка
Дочь Алсу победила в детском «Голосе»
Абрамова входила в команду Светланы Лободы, в финале она исполнила композицию Джуди Гарленд под названием «Somewhere Over The Rainbow».
Обновлено 26 апреля в 18:41
Экология
В лесах Забайкалья введен режим ЧС
Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах уже распределили места между предприятиями и организациями
Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено вчера в 20:50
Кино
Warner Bros. ведет работу над ремейком «Беглеца»
По данным портала, над проектом работают Warner Bros.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Общество
Пользователи раскрыли систему накрутки голосов в пользу дочери Алсу
В одном из каналов, было сказано, что за голос в пользу Микеллы Абрамовой предлагали тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов
В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол
Гол Ибрагимовича позволил «Гэлакси» победить «Реал Солт-Лейк»
«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Реал Солт-Лейк» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе
Стрельба произошла неподалеку от баптистской церкви в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд).
Обновлено вчера в 21:57
Общество
МВД просит приоткрыть врачебную тайну
МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну.
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты
Победительница шоу — Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Транспорт
Из Омска запустят теплоход до Салехарда
АО «Северречфлот» снова запустит рейс «Омск – Тобольск – Салехард». Протяженность маршрута по Иртышу и Оби составляет 2 783 километра.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов
По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Наука
Ученые рассказали, к чему приводит стресс на работе и недосып
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:03
Баскетбол
«Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА
"Бостон Селтикс" одолел "Милуоки Бакс" в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов
Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено вчера в 21:22
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено вчера в 10:26
Наука
Женщине в Чувашии восстановили грудь
Женщине восстановили грудь В рамках научно-практической конференции по лечению рака молочной железы в онкологическом диспансере чебоксарским хирургам показали технику проведения реконструкции утраченной молочной железы.
Обновлено вчера в 07:10
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53