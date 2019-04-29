Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базуГазета.Ru вчера в 18:07

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения. Об этом сообщает газета "Известия".
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ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

РИА Новостивчера в 23:23

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Газета.Ruвчера в 18:07

СМИ: В России могут создать базу данных злостных нарушителей ПДД

RT на русскомвчера в 21:36

ГИБДД планирует создать базу злостных нарушителей

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ГИБДД решила создать цифровую базу злостных нарушителей

РБКвчера в 23:18

«Известия»: в России может появиться единая база данных о злостных нарушителях ПДД

ТАССвчера в 17:53

«Злостные нарушители не могут отвечать за безопасность других»

Известиявчера в 17:02
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В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
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Гол Ибрагимовича позволил «Гэлакси» победить «Реал Солт-Лейк»

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Реал Солт-Лейк» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 2:1.
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Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе

Стрельба произошла неподалеку от баптистской церкви в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд).
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МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну.
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Шоу-бизнес

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В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
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На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор

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Победительница шоу — Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
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«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

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Общество

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Транспорт

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АО «Северречфлот» снова запустит рейс «Омск – Тобольск – Салехард». Протяженность маршрута по Иртышу и Оби составляет 2 783 километра.
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Происшествия

В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов

По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
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Наука

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Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:03
Баскетбол

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"Бостон Селтикс" одолел "Милуоки Бакс" в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:35
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Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
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Общество

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Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
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Обновлено вчера в 20:53
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