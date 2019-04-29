Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базуГазета.Ru вчера в 18:07
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения. Об этом сообщает газета "Известия".
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Шоу-бизнес
Певица МакSим после аварии потеряла память
Обновлено в 01:32
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Культура
Ученики Тутберидзе показали номера на шоу «Ледниковый период. Дети»
Николай Колесников выступил под музыку из фильма «Пианист» и удостоился похвалы тренера Алексея Мишина и экс-фигуристки Аделины Сотниковой, которая заявила, что Колесников катался «как Бог».
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Нева за сутки обмелела почти на полметра
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Сегодня сдувает ветром все грехи – большие и маленькие
Считалось, что после этого дня должно следовать несколько солнечных, благодаря чему рассада быстро идет в рост.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Десять человек погибли из-за наводнений в Индонезии
Уровень воды постепенно идёт на спад, однако в случае возобновления сильных осадков возможны новые оползни и наводнения, сообщает ТАСС, Ранее News.ru писал, что удар стихии оставил без крова около 13 тыс. жителей провинции Бенгкулу.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено 27 апреля в 05:49
Общество
Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг
Обновлено вчера в 07:27
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
ДТП со смертельным исходом произошло во Владивостоке
ДТП произошло ориентировочно в 11:20 по местному времени. Собралась огромная пробка с двух сторон движения.
Обновлено в 00:44
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
Каждый пятый житель Бурятии зарабатывает меньше прожиточного минимума
В 2017 году в Иркутской области 20 процентов жителей зарабатывало меньше прожиточного минимума, в Бурятии — 18,5 процентов, в Забайкалье — 21,4 процента.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Главного чеченского вора в законе освободят из колонии на Урале
Главного криминального авторитета Чечни Ахмеда Домбаева (Ахмеда Шалинского), отбывающего наказание в челябинской колонии, готовят к освобождению.
Обновлено вчера в 23:36
Энергетика
Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа
Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.
Обновлено в 01:33
Экономика
Аудиторы выявили нарушения при строительстве метро в Петербурге к ЧМ-2018
Специалисты Счетной палаты (СП) выявили нарушения при строительстве новых станций метро в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 01:37
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
Звезды предупреждают: в общении с коллегами и домочадцами стоит избегать сарказма.
Обновлено вчера в 03:36
Авто
Объявлена дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana
Французская компания Renault озвучила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana, которая запланирована на 22 мая.
Обновлено вчера в 23:30
Наука
Разработано устройство, которое превращает сигналы мозга в речь
Обновлено 26 апреля в 02:55
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой внес Баскова и Малахова в «черный список»
Обновлено вчера в 06:58
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Общество
В Хабаровске в минувшие выходные зарегистрировали почти 60 пожаров
После открытия навигации по дачным маршрутам в Хабаровске зарегистрировано 56 пожаров, большая часть из которых произошла на островах, где располагаются дачи, сообщает мэрия Хабаровска.
Обновлено в 01:14
Авто
Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus
Обновлено вчера в 06:17
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Экономика
Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию
Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:11