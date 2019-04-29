Транспорт

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базуГазета.Ru вчера в 18:07

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения. Об этом сообщает газета "Известия".
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