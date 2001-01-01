Футбол

Златко Далич: «Самый счастливый город для меня — Нижний Новгород»Матч ТВ 04:09

2 фото
В Калининграде было самое больше количество наших фанатов. Самый счастливый город для меня — Нижний Новгород, там мы победили Аргентину 3:0. Также свой ответ на вопрос дал наставник российской сборной Станислав Черчесов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Златко Далич: «Самый счастливый город для меня — Нижний Новгород»

Матч ТВ04:09

Златко Далич: «Самый счастливый город для меня — Нижний Новгород»

Sportbox.RU04:09

Далич назвал стадион в Нижнем Новгороде самым счастливым для хорватов на ЧМ-2018

ТАСС03:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:26, Вашингтон
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Футбол

Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА

Российская сборная поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Обновлено в 06:50
Политика

В Ростовской области началась выдача паспортов РФ гражданам Донбасса

В Ростовской области жителям Донбасса были выданы первые паспорта РФ, оформленные по упрощённой процедуре.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира

Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Экономика

Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
Обновлено в 03:41
Общество

Школьников избавят от тяжелых рюкзаков с учебниками

Предполагается, что уже через пять лет российские школьники не будут носить тяжелые ранцы, для этого могут оборудовать индивидуальные шкафчики.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Обновлено в 11:00
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Тело полицейского с огнестрельным ранением найдено на Кубани

Сотрудники полиции в станице Каневской на Кубани обнаружили тело участкового с огнестрельным ранением, проводится проверка, сообщило журналистам в пятницу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:37
Культура

Ален Делон госпитализирован во Франции

Во Франции госпитализирован актер Ален Делон.
Обновлено в 12:04
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Политика

ПЦУ пригрозила Филарету из-за планов созвать собор

В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет Денисенко не имеет право созывать единолично православный собор. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Здоровье

Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре

Обновлено в 10:57
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Политика

Путин и Лукашенко обсудили перспективу полноформатных переговоров

Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала, чем жертвует ради ребенка для Тимати

Возлюбленная известного рэп-исполнителя и бизнесмена Тимати – Анастасия Решетова, поделилась, чем ей нужно было жертвовать для того, чтобы выносить и родить здорового ребенка.
Обновлено в 10:47
Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоял Иран.
Обновлено в 08:59
Политика

Трамп по ошибке назвал наследника британского престола «принцем китов»

Обновлено в 00:26
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Интернет

В Москве произошел массовый сбой геолокации

В пресс-службе геосервисов «Яндекса» позднее сообщили «Ленте.ру», что такие ошибки наиболее вероятно связаны со сбоями GPS, и происходят вне инфраструктуры интернет-сервисов, в том числе и их «Навигатора».
Обновлено в 08:13
Футбол

Бразилия – Боливия. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду Тите

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Бразилии – 99% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 0% ставок, а на победу Боливии принят 1% ставок.
Обновлено вчера в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Златко Далич
Югославский футболист
Югославский и хорватский футболист, ныне главный тренер сборной Хорватии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное