Златко Далич: «Самый счастливый город для меня — Нижний Новгород»Матч ТВ 04:09

В Калининграде было самое больше количество наших фанатов. Самый счастливый город для меня — Нижний Новгород, там мы победили Аргентину 3:0. Также свой ответ на вопрос дал наставник российской сборной Станислав Черчесов.

Златко Далич: «Самый счастливый город для меня — Нижний Новгород»

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