Футбол

Златко Далич: «Против Хорватии все выкладываются на 200 процентов»Спорт-Экспресс вчера в 23:57

Венгрия — Хорватия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
13′
Анте Ребич
30′
Борна Баришич
Марин Леовац
Адам Салаи
34′
Доминик Надь
Роланд Варга
40′
Балаж Джуджак
63′
Доминик Собослаи
Жолт Кальмар
65′
67′
Анте Ребич
Йосип Брекало
Мате Паткаи
76′
77′
Тин Едвай
Бруно Петкович
82′
Деян Ловрен
Балаж Джуджак
Барнабаш Беше
85′
Главный тренер сборной Хорватии после матча отборочного турнира против Венгрии (1:2) отметил, что команда доминировала во втором тайме. По его словам, в следующих играх сборная должна работать лучше.
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Далич: «Хорватия — финалист чемпионата мира, против нас все выкладываются на 200%»

Sport24.ru02:00

Златко Далич: «Против Хорватии все выкладываются на 200 процентов»

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Далич: все против Хорватии выкладываются на 200%, потому что мы – финалисты ЧМ

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