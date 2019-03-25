Футбол
Златко Далич: «Против Хорватии все выкладываются на 200 процентов»Спорт-Экспресс вчера в 23:57
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
|13′
Анте Ребич
|30′
Борна Баришич
Марин Леовац
Адам Салаи
|34′
Доминик Надь
Роланд Варга
|40′
Балаж Джуджак
|63′
Доминик Собослаи
Жолт Кальмар
|65′
|67′
Анте Ребич
Йосип Брекало
Мате Паткаи
|76′
|77′
Тин Едвай
Бруно Петкович
|82′
Деян Ловрен
Балаж Джуджак
Барнабаш Беше
|85′
Венгрия
Расстановка 4‑5‑1
1
Гулачи
14
Ловренчич
2
Барат
6
Орбан
4
Кадар
21
Беше
8
Надь
13
Кальмар
16
Паткаи
17
Варга
9
Салаи
12
Калинич
20
Петкович
6
Ловрен
21
Вида
22
Леовац
2
Брекало
10
Модрич
7
Ракитич
11
Брозович
4
Перишич
9
Крамарич
Хорватия
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер сборной Хорватии после матча отборочного турнира против Венгрии (1:2) отметил, что команда доминировала во втором тайме. По его словам, в следующих играх сборная должна работать лучше.
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Далич: все против Хорватии выкладываются на 200%, потому что мы – финалисты ЧМ
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