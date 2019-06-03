Футбол
Златан Ибрагимович забил гол эффектным ударом через себяВести.Ru 03:57
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "революционеров". Тем не менее, несмотря на поражение, одним из самых заметных игроков на поле стал шведский нападающий "Гэлакси" Златан Ибрагимович. В концовке встречи он стал автором шедевральный гол ударом через себя под перекладину.
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