Златан Ибрагимович забил гол эффектным ударом через себяВести.Ru 03:57

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "революционеров". Тем не менее, несмотря на поражение, одним из самых заметных игроков на поле стал шведский нападающий "Гэлакси" Златан Ибрагимович. В концовке встречи он стал автором шедевральный гол ударом через себя под перекладину.

Златан Ибрагимович забил гол эффектным ударом через себя

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