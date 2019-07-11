Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович назван лучшим игроком 2019 года в Профессиональной футбольной лиге (МЛС). Соответствующее признание он получил по версии спортивной медиакорпорации ESPN.

Златан Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLS

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