Футбол

Златан Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLSРБК 02:26

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович назван лучшим игроком 2019 года в Профессиональной футбольной лиге (МЛС). Соответствующее признание он получил по версии спортивной медиакорпорации ESPN.
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Ибрагимович признан игроком года в MLS

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