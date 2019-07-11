Футбол
Златан Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLSРБК 02:26
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович назван лучшим игроком 2019 года в Профессиональной футбольной лиге (МЛС). Соответствующее признание он получил по версии спортивной медиакорпорации ESPN.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
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Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
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Происшествия
Десять сотрудников таможни задержаны в Домодедово
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Происшествия
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Происшествия
Самолет чешской авиакомпании совершил аварийную посадку в Будапеште
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Происшествия
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Обновлено в 03:53
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Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
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Обновлено в 03:20
Технологии
«Умный шкаф» с системой ответственного хранения для табельного оружия и лекарств создали в Москве
«Умный шкаф» с системой ответственного хранения, которая позволяет отследить доступ пользователей, создали в Москве.
Обновлено в 07:20
Происшествия
На ликвидацию последствий стихии в Сибири направят 2,3 млрд рублей
Правительство РФ выделит 2,3 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков в Иркутской области, сообщил 11 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 05:57
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
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Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
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В Москве начальника омской полиции задержали за дебош в метро
В Москве за дебош в метрополитене был задержан начальник полиции Омска Алексей Меркушов.
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Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено в 00:18
Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
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Обновлено в 04:46
Общество
Госдума разрешает служить в полиции до 60 лет
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Инициатива пригласить Джанаева в качестве опытного дублера для Игоря Акинфеева исходила лично от главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
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В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.
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