Футбол

Златан Ибрагимович сломал челюсть сопернику в матче MLSРИА Новости 16:21

Шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сломал челюсть игроку команды "Лос-Анджелес" Мохаммеду Эль-Мониру во время матча команд в чемпионате американской MLS.
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