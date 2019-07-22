Футбол
Златан Ибрагимович сломал челюсть сопернику в матче MLSРИА Новости 16:21
Шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сломал челюсть игроку команды "Лос-Анджелес" Мохаммеду Эль-Мониру во время матча команд в чемпионате американской MLS.
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