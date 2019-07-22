Футбол
Златан Ибрагимович сломал челюсть сопернику в матче MLSРИА Новости 16:21
Шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сломал челюсть игроку команды "Лос-Анджелес" Мохаммеду Эль-Мониру во время матча команд в чемпионате американской MLS.
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Сегодня ночью стало известно о том, что сирийские системы противовоздушной обороны С-300, дислоцированные в районе города Масьяф, открыли огонь по неопознанной воздушной цели.
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В Барнаул съезжаются гости фестиваля «Шукшинские дни на Алтае»
О спектаклях по произведениям Шукшина, которые ставились на подмостках алтайских театров, расскажет выставка в музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.
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Огонь в Красноярском крае охватил почти 650 тысяч гектаров
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Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
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Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
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Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
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В Overwatch появится новый боец с вероятным именем Сигма
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США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено в 22:26
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
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Авто
Дилеры обязывают покупать брызговики, а надо ли?
Сделаем вывод, если брызговики не предусмотрены как необходимый элемент конструкции, то они и не обязательны для приобретения и установки.
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На Украине исчез генпрокурор Луценко
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Первый матч российская команда сыграет в гостях. Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 8 и 15 августа.
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Тарантино обсудил с Умой Турман возможный сиквел «Убить Билла»
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В продукты россиян добавят панцири саранчи
В продукты питания россиян планируется добавить биологические добавки, в состав которых будет входить панцирь саранчи.
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