Футбол

Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Еженедельник Футбол
13:34

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заключил новый контракт с американским клубом. 37-летний шведский футболист будет выступать за американскую команду в 2019 году. Футболист подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», в котором провел 2018 год.
Еженедельник Футбол13:34

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Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Вести.Ru13:20

Ибрагимович: первый год в MLS был лишь разминкой

Чемпионат13:52

Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

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Ибрагимович продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Матч ТВ12:39

Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Спорт-Экспресс12:30

Ибрагимович подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» на 2019 год

Sport24.ru12:37

Златан Ибрагимович: «Первый год в МЛС был разминкой. На второй я со всеми разберусь»

Sports.ru13:03
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