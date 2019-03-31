Златан Ибрагимович оформил дубль в поединке MLSКомсомольская правда 05:32

Двумя голами отметился в очередном поединке MLS одна из главных звезд лиги в данный момент - форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович. Команда шведского форварда играла против "Портленд Тимберс".

Все про Спорт ру

Футбол Роберто Манчини: «Балотелли все еще может получить шанс в сборной Италии» Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о перспективах нападающего «Марселя» Марио Балотелли в национальной команде.

Политика В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.

Политика Путин подписал закон о наказании для «воров в законе» Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Общество Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Армия и оружие Обвинение запросило для Хисамова 18 лет колонии за участие в ИГ В Северо-Кавказском окружном военном суде (Ростов-на-Дону) в прениях сторон по делу капитана запаса Дениса Хисамова гособвинитель просил назначить подсудимому 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.

Экономика Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года "Как и долгосрочный прогноз социально-экономического развития нашей страны, бюджетный прогноз разработан в двух вариантах - базовом и консервативном, - которые предполагают разную динамику основных показателей", - сообщил он на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Энергетика Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство запросило у Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») проведение дополнительной экологической экспертизы.

Политика Наташа Королева поздравила Зеленского словами «все Вовы талантливы» Российская певица Наташа Королева поздравила шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского с выходом во второй тур выборов украинского президента, увидев связь результата с его именем.

Шоу-бизнес Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.

Политика Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.

Культура Самая дорогая картина в мире пропала из филиала Лувра Картина художника Леонардо да Винчи под названием «Спаситель мира» (Salvator Mundi) пропала из филиала французского музея Лувр в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Общество Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве В столице откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.

Политика Бывший глава ВЭБа стал гендиректором «Росгеологии» Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков назначен генеральным директором "Росгеологии", в понедельник он был представлен работникам ведомства, передает "Интерфакс".

Происшествия Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.

Политика Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.

Происшествия В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта» В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».

Спорт Навальный заступился за Мамаева и Кокорина Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.

Происшествия В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.

Политика В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.