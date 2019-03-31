Футбол

Златан Ибрагимович оформил дубль в поединке MLSКомсомольская правда 05:32

Двумя голами отметился в очередном поединке MLS одна из главных звезд лиги в данный момент - форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович. Команда шведского форварда играла против "Портленд Тимберс".
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Златан заработал и забил 2 пенальти в матче МЛС. Второй – паненкой

Sports.ru00:14

«Паненка» Ибрагимовича принесла «Гэлакси» победу над «Портлендом»

Чемпионат00:23

Голы Ибрагимовича с пенальти принесли «Гэлакси» победу над «Портлендом»

Матч ТВ01:08

Руни и Златан развлекаются в МЛС: паненка, пенальти и гол со штрафного от углового флага

Sport24.ru06:30

Дубль Ибрагимовича принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Портлендом»

Спорт-Экспрессвчера в 22:59

Ивановский «Текстильщик» не сыграл с первой командой Ибрагимовича

Ивановская газета (г. Иваново)вчера в 14:19

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Портленд»: снова без Златана Ибрагимовича

Все про Спорт ру30 марта в 18:49
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Футбол

Роберто Манчини: «Балотелли все еще может получить шанс в сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о перспективах нападающего «Марселя» Марио Балотелли в национальной команде.
Обновлено в 09:54
Политика

В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.
Обновлено в 09:01
Политика

Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Обвинение запросило для Хисамова 18 лет колонии за участие в ИГ

В Северо-Кавказском окружном военном суде (Ростов-на-Дону) в прениях сторон по делу капитана запаса Дениса Хисамова гособвинитель просил назначить подсудимому 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Мытищах более 40 детей отравились в лагере

Обновлено в 04:48
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Экономика

Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

"Как и долгосрочный прогноз социально-экономического развития нашей страны, бюджетный прогноз разработан в двух вариантах - базовом и консервативном, - которые предполагают разную динамику основных показателей", - сообщил он на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено в 09:54
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Энергетика

Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство запросило у Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») проведение дополнительной экологической экспертизы.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Политика

Наташа Королева поздравила Зеленского словами «все Вовы талантливы»

Российская певица Наташа Королева поздравила шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского с выходом во второй тур выборов украинского президента, увидев связь результата с его именем.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим

По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено вчера в 07:10
Политика

Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова

Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.
Обновлено в 10:03
Культура

Самая дорогая картина в мире пропала из филиала Лувра

Картина художника Леонардо да Винчи под названием «Спаситель мира» (Salvator Mundi) пропала из филиала французского музея Лувр в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины

Обновлено вчера в 13:32
Общество

Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве

В столице откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

В НАТО обсудят усиление в Черном море

Обновлено в 09:35
Политика

Бывший глава ВЭБа стал гендиректором «Росгеологии»

Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков назначен генеральным директором "Росгеологии", в понедельник он был представлен работникам ведомства, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:33
Происшествия

Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Политика

Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы

Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.
Обновлено в 09:54
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Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии

Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Спорт

Навальный заступился за Мамаева и Кокорина

Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки

У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Бузовой стало плохо после концерта

Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова едва не упала в обморок после концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

На юге России начались масштабные учения

Обновлено вчера в 23:04
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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