Футбол
Златан Ибрагимович оформил дубль в поединке MLSКомсомольская правда 05:32
Двумя голами отметился в очередном поединке MLS одна из главных звезд лиги в данный момент - форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович. Команда шведского форварда играла против "Портленд Тимберс".
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Ивановский «Текстильщик» не сыграл с первой командой Ибрагимовича
Ивановская газета (г. Иваново)вчера в 14:19
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