Оба мяча в составе «Лос-Анджелес Гэлакси» отправил в ворота шведский нападающий Златан Ибрагимович. На 68-й минуте форвард забил с игры, а на 82-й отличился с пенальти. Дубль стал для Ибрагимовича четвертым в сезоне.

Златан Ибрагимович оформил четвертый дубль в сезоне MLS

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