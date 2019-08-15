Футбол
Златан Ибрагимович оформил четвертый дубль в сезоне MLSРБК 04:47
Оба мяча в составе «Лос-Анджелес Гэлакси» отправил в ворота шведский нападающий Златан Ибрагимович. На 68-й минуте форвард забил с игры, а на 82-й отличился с пенальти. Дубль стал для Ибрагимовича четвертым в сезоне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч МЛС 15 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 05:55
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Происшествия
В Кремле назвали героями пилотов, экстренно посадивших самолет на поле
В Кремле назвали героями пилотов, успешно посадивших аварийный самолет на поле под Жуковским.
Обновлено в 08:07
Общество
В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Жена посадившего самолет А-321 пилота рассказала об их знакомстве
Пилот Дамир Юсупов, который совершил настоящий подвиг и сумел посадить самолет в поле в Раменском районе Подмосковья, после ЧП позвонил жене.
Обновлено в 08:48
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться
Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
Обновлено в 06:00
Авто
В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Интернет
«Яндекс» поможет Huawei создать конкурента Google Maps
Обновлено вчера в 07:15
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Политика
Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G
Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Суд перевел фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд отпустил под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Сотрудники «Роснефти» вернулись в центральный офис после эвакуации
Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.
Обновлено в 09:07
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
Обновлено в 06:35
Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
Маммана может перейти из «Зенита» в «Сассуоло»
Обновлено в 06:10
Происшествия
Ранивший полицейских в Филадельфии стрелок задержан
Ранее News.ru сообщал, что стрельба произошла в Филадельфии, штат Пенсильвания, ранения получили шестеро полицейских, один, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.
Обновлено в 00:43
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Минобороны США на борту
В Ирландии загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает 15 августа The Sun.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит
Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Обновлено в 06:06
Общество
Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин
Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Стали известны результаты вскрытия тела миллиардера-педофила
Стали известны результаты вскрытия тела миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле.
Обновлено в 06:14
Экономика
Август на дворе: пришло ли время кризиса
Конец лета и первая половина осени пользуются недоброй славой, так как на протяжении не одного десятилетия именно на этот период выпадало наибольшее количество всевозможных кризисов и катастроф как экономического, так и социально политического характера.
Обновлено 13 августа в 17:54