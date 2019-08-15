Футбол

Златан Ибрагимович оформил четвертый дубль в сезоне MLSРБК 04:47

Оба мяча в составе «Лос-Анджелес Гэлакси» отправил в ворота шведский нападающий Златан Ибрагимович. На 68-й минуте форвард забил с игры, а на 82-й отличился с пенальти. Дубль стал для Ибрагимовича четвертым в сезоне.
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