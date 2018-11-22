Футбол

Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»
Матч ТВ
12:04

Люди всегда смотрели на меня по-другому и никогда не пытались сделать меня похожим на остальных. Я прилетел со своей собственной планеты. Эта планета называется Златан, — рассказал швед.
Матч ТВ12:04

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Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»

Sport24.ru12:30

Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»

Sportbox.RU12:04

Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»

Матч ТВ12:04

Ибрагимович: «Я прилетел с планеты Златан»

Евро-футбол.ру10:55

Златан Ибрагимович: «Я прилетел с планеты Златан»

Спорт-Экспресс10:51

Ибрагимович: я прилетел с планеты Златан

Чемпионат09:59

Златан Ибрагимович: «Я прилетел с планеты Златан»

Sports.ru10:36
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Футбол

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Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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