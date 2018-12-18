Футбол

Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
ТАСС
14:49

Шведский футболист Златан Ибрагимович продлил контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды. Отмечается, что соглашение с 37-летним нападающим рассчитано до конца 2019 года.
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