Футбол
Златан Ибрагимович: «Думаю, я завоевал больше трофеев, чем вся MLS»Спорт-Экспресс 10:36
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович предположил, что за всю карьеру ему удалось завоевать больше трофеев, чем всем остальным футболистам MLS.
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