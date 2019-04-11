Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»РБК 13:40

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год. Также Билялетдинов руководил московским «Динамо», швейцарским «Лугано» и сборной России.

Футбол Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России.

Общество ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.

Происшествия В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.

Авто Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.

Политика Трамп прокомментировал задержание Ассанжа Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о задержании в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Политика Русскоязычный политик избран новым мэром Таллина Новым мэром эстонской столицы стал русскоязычный политик, член Центристской партии и председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт.

Происшествия Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.

Общество Названы лучшие марки кефира и простокваши Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.

Политика В ПАСЕ призвали РФ сформировать делегацию и заплатить взносы Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, в которой призвали Россию сформировать делегацию и возобновить платежи в СЕ, сообщает Интерфакс .

Происшествия Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.

Кино В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза» В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".

Происшествия Неизвестный сбил полицейского в Москве В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Армия и оружие Подлодка ЧФ провела в Черном море учения по нанесению ракетного удара Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" в ходе совместных с морской авиацией учений, отработал нанесение удара по береговым целям крылатыми ракетами.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Общество Петербуржцы считают достойной зарплату в 91 тысячу рублей Жителям Москвы для достойной жизни требуется не менее 100 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.

Политика Полиэтиленовые пакеты в России предложили запретить Запретить в России использование полиэтиленовых пакетов предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.

Происшествия В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.

Здоровье Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.

Единоборства Тайсумов принял шестимесячное отстранение за допинг Российский боец ММА Майрбек Тайсумов принял шестимесячную дисквалификацию USADA за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт агентства.

Шоу-бизнес Алла Пугачева исправила свой голос слабительным Алла Пугачева сделала мне царский подарок — позвала на свою репетицию.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.

Политика Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.