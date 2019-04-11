Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»РБК 13:40

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год. Также Билялетдинов руководил московским «Динамо», швейцарским «Лугано» и сборной России.
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Билялетдинов ушёл из «Ак Барса». Главное

Спорт БИЗНЕС Online15:11

Билялетдинов останется в системе «Ак Барса»

Sport24.ru15:27

Почему Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

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Билялетдинов не будет главным тренером «Ак Барса»

Спорт-Экспресс13:02

Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

РИА Новости12:57

Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» навсегда останется в моем сердце

Советский спорт13:44

Билялетдинов поблагодарил всех работавших с ним в Казани

Татар-информ15:06
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Футбол

Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России.
Обновлено в 12:01
Космос

Израильский космический аппарат потерпел аварию при посадке на Луну

Обновлено в 15:33
Общество

ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости

В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий

В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 15:28
Авто

Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Политика

Трамп прокомментировал задержание Ассанжа

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о задержании в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 13:04
Политика

Русскоязычный политик избран новым мэром Таллина

Новым мэром эстонской столицы стал русскоязычный политик, член Центристской партии и председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Обновлено в 11:36
Общество

Названы лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 03:24
Политика

В ПАСЕ призвали РФ сформировать делегацию и заплатить взносы

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, в которой призвали Россию сформировать делегацию и возобновить платежи в СЕ, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 01:42
Происшествия

Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева

Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.
Обновлено в 12:55
Кино

В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»

В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
Обновлено в 12:16
Происшествия

Неизвестный сбил полицейского в Москве

В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие

Подлодка ЧФ провела в Черном море учения по нанесению ракетного удара

Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" в ходе совместных с морской авиацией учений, отработал нанесение удара по береговым целям крылатыми ракетами.
Обновлено в 05:56
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Общество

Петербуржцы считают достойной зарплату в 91 тысячу рублей

Жителям Москвы для достойной жизни требуется не менее 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:04
Шоу-бизнес

Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
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В Обнинске потушили пожар на нефтехимическом заводе

Пожар на предприятии АО "Обнинскоргсинтез" (Обнинск Калужской области) потушен, пострадавших нет.
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Полиэтиленовые пакеты в России предложили запретить

Запретить в России использование полиэтиленовых пакетов предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
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Происшествия

В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом

По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено в 14:52
Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
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Единоборства

Тайсумов принял шестимесячное отстранение за допинг

Российский боец ММА Майрбек Тайсумов принял шестимесячную дисквалификацию USADA за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт агентства.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачева исправила свой голос слабительным

Алла Пугачева сделала мне царский подарок — позвала на свою репетицию.
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Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
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Политика

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Политика

МИД России пригрозил зеркальным ответом Франции из-за ситуации с RT

МИД России объявил о начале «периода зеркального отношения» из-за действий Франции против российских СМИ.
Обновлено в 11:46
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
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Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку

Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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Зинэтула Хайдарович Билялетдинов
Хоккеист
Советский хоккеист, защитник, советский и российский тренер, главный тренер сборной России по хоккею в 2004 и 2011-2014 годах. Олимпийский чемпион 1984 года, многократный чемпион мира и Европы в составе сборной СССР по хоккею. В марте 2014 года был назначен вице-президентом и генеральным менеджером «Ак Барса».
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