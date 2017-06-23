Футбол

Зинедин Зидан возвращается в мадридский «Реал»Вечерний курьер 11 марта в 15:49

Зидан ранее уже работал с испанским клубом с 2016 по 2018 год. Ушел он с должности тренера в мае 2018 года по причине необходимости перемен в методиках тренировки и новых подходах для команды, чтоб та продолжила побеждать, по его мнению.
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Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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