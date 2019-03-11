Футбол
Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»Ведомости 14:11
Зинедин Зидан вновь назначен главным тренером мадридского «Реала», сообщается на сайте футбольного клуба. Контракт с ним подписан до 30 июня 2022 г. 5 марта "Реал" проиграл ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов амстердамскому "Аяксу" со счетом 1:4 и вылетел из Лиги чемпионов впервые за три года.
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