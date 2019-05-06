Футбол

Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»Вести.Ru 14:19

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду. Речь идет о нападающем Гарете Бэйле и полузащитниках Даниэле Себальосе с Маркосом Льоренте.
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Зидан сообщил трем игрокам «Реала» о том, что они должны покинуть клуб летом

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СМИ: Бэйл покинет «Реал» по решению Зидана

Советский спорт12:10

Marca: Зидан сообщил Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что они не входят в его планы на следующий сезон

Бомбардир.ру10:59

Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них

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Зидан провёл тяжёлый разговор с игроками «Реала». Трое - на выход

Sport.ru12:58

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Sport24.ru12:02

Зидан сказал Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что не рассчитывает на них

Sports.ru09:43
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