Футбол

Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»Вести.Ru вчера в 14:19

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду. Речь идет о нападающем Гарете Бэйле и полузащитниках Даниэле Себальосе с Маркосом Льоренте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них

Чемпионатвчера в 11:26

СМИ: Бэйл покинет «Реал» по решению Зидана

Советский спортвчера в 12:10

Зидан известил 3 игроков «Реала» об их уходе из команды

Sport24.ruвчера в 12:02

Зидан сообщил трем игрокам «Реала» о том, что они должны покинуть клуб летом

Матч ТВвчера в 12:27

Зидан провёл тяжёлый разговор с игроками «Реала». Трое - на выход

Sport.ruвчера в 12:58

Marca: Зидан сообщил Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что они не входят в его планы на следующий сезон

Бомбардир.рувчера в 10:59

Зидан сказал Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что не рассчитывает на них

Sports.ruвчера в 09:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Общество

Сколько получают несовершеннолетние дети политиков

Активы несовершеннолетних детей чиновники обязаны указывать в своих декларациях согласно антикоррупционному законодательству.
Обновлено вчера в 20:41
Кино

Режиссеры «Мстителей 4» оценили перспективы Капитана Америки

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Экс-министр Украины сообщил о пользе санкций Киева для российского ВПК

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов полагает, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом Россия успела создать несколько отраслей производства в сфере ВПК.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено вчера в 20:44
Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Футбол

Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт

Обновлено вчера в 15:29
Экономика

Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США

Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес

43-летний сын звезды «Карнавальной ночи» Юрия Белова стал бомжом

Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

«Ъ» назвал доминирующую версию в деле о катастрофе с SSJ-100

Обновлено в 01:06
Политика

Помпео допустил сотрудничество с Россией по некоторым вопросам

Госсекретарь США Майк Помпео выразил готовность американской стороны сотрудничать с Россией по вопросам, в которых интересы двух государств пересекаются.
Обновлено вчера в 23:06
Авто

Уникальный раритетный пикап Bentley выставили на продажу

Аукционный дом Silverstone выставит на торги пикап Bentley.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Могерини выступила против военного вмешательства в дела Венесуэлы

Международное сообщество должно найти возможности для политического диалога в Венесуэле, никакого военного вмешательства быть не должно, считает глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини.
Обновлено в 00:13
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Религия

Православные 7 мая встречают Радоницу

Отмечается, что на Радоницу верующие посещают кладбища, где убираются на могилах своих родственников, молятся за близких.
Обновлено вчера в 20:42
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Информацию о новом автомобиле разместило на своем сайте ОАО "МАЗ", опубликовав техническую характеристику автомашины.
Обновлено вчера в 05:22
Авто

Британский бренд MG показал на видео готовность к производству в Индии

Обновлено в 00:10
Хоккей

Хоккеисты сборной России отметили победу в Евротуре в бане

Накануне сборная России провела заключительный матч Евротура с чехами, завершив его победой со счетом 4:1. Еще раньше сборную досрочно признали победителем Еврохоккейтура.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Обновлено в 00:03
Здоровье

Названы 5 самых полезных видов зелени

Обновлено вчера в 22:25
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-Class в России

Автомобилестроительная компания Mercedes-Benz сообщила об отзыве более 1,5 тысячи моделей S-Class в России.
Обновлено вчера в 11:54
Гаджеты

Huawei воюет с Samsung в торговых центрах

Китайская компания Huawei не перестаёт издеваться над южнокорейским конкурентом Samsung.
Обновлено вчера в 08:14
Здоровье

В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией

В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Экономика

ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной

Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено вчера в 14:34
Культура

В реанимацию попал экс-министр связи Якутии Александр Борисов

В реанимационное отделение РБ №2 госпитализирован бывший министр связи республики Александр Борисов.
Обновлено вчера в 22:41
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес

Наталья Штурм впервые стала бабушкой

Счастливая бабушка рассказала, что процесс раскрытия шел очень долго: «Стало понятно, что придется ждать больше 10 часов (Лену я #родила за 10 часов, дойдя пешком до родблока по стеночке)».
Обновлено вчера в 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное