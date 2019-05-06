Футбол
Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»Вести.Ru вчера в 14:19
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду. Речь идет о нападающем Гарете Бэйле и полузащитниках Даниэле Себальосе с Маркосом Льоренте.
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Marca: Зидан сообщил Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что они не входят в его планы на следующий сезон
Бомбардир.рувчера в 10:59
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