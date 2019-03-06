Футбол

Зинедин Зидан согласился вернуться в «Реал» летомЕженедельник Футбол 12:27

46-летний француз отказался возглавить команду в середине сезона, но выразил готовность вернуться в клуб летом. Напомним, Зинедин Зидан был главным тренером «Реала» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб 3 раза подряд выигрывал Лигу чемпионов, чего раньше не удавалось никому.
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СМИ: Зидан может вновь возглавить «Реал»

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Кто из игроков «Реала» должен покинуть клуб в трансферное окно

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El Chiringuito: «Реал» предложил Зидану вернуться, тот ответил, что надо подождать до июня

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Зидан может вернуться в «Реал» летом, пишут СМИ

РИА Новости10:47

Зидан отказался возглавить «Реал» прямо сейчас, но готов вернуться летом

Sport24.ru10:30

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Спорт-Экспресс10:17

СМИ: Зидан согласился вернуться в «Реал»

Советский спорт10:52
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Пусть почитает учебники. Медведев поставил на место дипломата из США

Американскому дипломату, призывающему Москву «покинуть Крым», необходимо по учебникам познакомиться с понятием «государственный суверенитет», сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Люксембурге.
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В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено в 16:54
Общество

Таможня Владивостока заявила, что не прекратила оформление авто иногородним

Ранее ряд местных СМИ распространил информацию о том, что 5 марта Владивостокская таможня прекратила оформлять иномарки, которые ввозят жители других регионов.
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Самыми пьющими регионами страны оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия.
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МТС заплатит $850 млн за коррупцию в Узбекистане

Дело против Vimpelcom кончилось в 2016 г. соглашением об урегулировании претензий, компания заплатила американским и нидерландским регуляторам $795 млн в виде штрафов и возврата доходов от незаконных сделок.
Обновлено в 18:00
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«Русал» ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019 и 2020 годах

"Русал" ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019-2020 годах после завершения торговых войн и кризисов предложения 2018 года.
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Российский Aurus в США сравнили с Bentley и Rolls-Royce

Американские эксперты назвали представленные на Женевском международном автосалоне российские автомобили Aurus конкурентом легендарных Bentley и Rolls-Royce.
Обновлено в 20:14
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«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже

Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
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Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Обновлено в 13:57
Футбол

«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл французский "ПСЖ" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
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Происшествия

Пассажиров экстренно севшего в Анадыре рейса заберет резервный борт

Обновлено 04 марта в 20:07
Происшествия

В университете Глазго было обнаружено взрывное устройство

Полиция связывает этот инцидент с обнаружением самодельных взрывных устройств в аэропортах Лондона.
Обновлено в 19:22
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

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Обновлено в 13:48
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Россия увеличила поставки нефти в США

Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
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Матери в одиночку: женщины смогут продолжить род, если мужчины вымрут

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Обновлено в 16:01
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Трамп прокомментировал новость о восстановлении полигона в КНДР

Восстановление стартовой площадки испытательного ракетного полигона Сохэ разочарует президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 16:37
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Фотограф Лошагин отсудил деньги за имущество убитой жены-модели

Обновлено в 08:20
Общество

Названы самые желанные женщинами подарки на 8 Марта

Большинство россиянок хотели бы получить в подарок на 8 Марта путевку на отдых.
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Володин остановил выступление Орешкина в Думе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
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Армия и оружие

Пентагон собрался купить у Израиля системы ПВО «Железный купол»

Американский журнал Foreign Policy утверждает, что Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить финансовые средства на приобретение у Израиля нескольких систем ПВО «Железный купол».
Обновлено в 17:50
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Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
Обновлено в 11:54
Происшествия

ЕСПЧ присудил €5 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €5,1 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
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Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
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Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
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