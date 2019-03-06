Футбол
Зинедин Зидан согласился вернуться в «Реал» летомЕженедельник Футбол 12:27
46-летний француз отказался возглавить команду в середине сезона, но выразил готовность вернуться в клуб летом. Напомним, Зинедин Зидан был главным тренером «Реала» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб 3 раза подряд выигрывал Лигу чемпионов, чего раньше не удавалось никому.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
Происшествия
После массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек
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Обновлено в 14:37
Хоккей
СКА одержал волевую победу над «Спартаком»
СКА обыграл московский "Спартак" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:20
Политика
Госдеп подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила CNN информацию о задержании двух граждан США, которые являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Обновлено в 14:26
Политика
Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Политика
Эрдоган допустил покупку комплексов С-500
Обновлено в 15:23
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
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Обновлено в 13:26
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Подмосковье грузовик протаранил легковушку, один человек погиб
Грузовик с полуприцепом выскочил на полосу встречного движения на Дмитровском шоссе в Подмосковье, где протаранил легковой автомобиль, погиб один человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 15:05
Политика
Юрию Тимошенко предлагали $187 тыс. за отказ от участия в выборах
"Генпрокуратура совместно с ГБР (Государственным бюро расследований) и СБУ (Службой безопасности Украины) задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн гривен (примерно $187 тыс.) кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться", - написал Луценко в Facebook.
Обновлено в 14:27
Путешествия
Туристам запретили ходить в шлепанцах в Италии
Туристам запретили ходить в шлепанцах и пообещали наказывать всех ослушивавшихся штрафом в размере от трех до 170 тыс. руб. в Лигурии, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 15:43
Политика
Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
Обновлено в 11:54
Интернет
Цукерберг пообещал сквозное шифрование личных сообщений пользователей
Глава Facebook Марк Цукерберг написал в своей аккаунте в сети, что разработчики в ближайшее время планируют сфокусироваться на самом главном частном кейсе - личных сообщениях пользователей и сделать их максимальной безопасными.
Обновлено в 14:54
Общество
В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Политика
В Кремле прокомментировали прерванное выступление Орешкина в Госдуме
Решение спикера Госдумы перенести выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина является частью рабочего процесса, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:30
Футбол
«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы
"ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" в среду проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:58
Политика
Кортеж Медведева заблокировал район в Люксембурге
Кортеж премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перекрыл целый район Люксембурга.
Обновлено в 08:31
Общество
Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В детском саду Дагестана отравились 14 детей
Обновлено в 11:40
Политика
Венесуэла объявила посла ФРГ персоной нон грата
Венесуэльские власти объявили персоной нон грата посла Германии в Каракасе Даниэля Кринера.
Обновлено в 11:26
Футбол
Лев выгнал Мюллера, Хуммельса и Боатенга из сборной Германии
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев принял решение больше не вызывать игроков мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в национальную команду.
Обновлено вчера в 11:26
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Политика
Минфин США отложил санкции против группы «ГАЗ» сразу на четыре месяца
Американские власти отвели еще четыре месяца на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски.
Обновлено в 13:41
Наука
По предварительным данным, третий пациент в мире излечен от ВИЧ
На Конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям, которая проходит с 4 по 7 марта в Сиэтле (США), прозвучали сразу два доклада о пациентах, которые, по предварительным данным, излечились от ВИЧ.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолова засняли вместе в аэропорту
В распоряжении издания Super оказались совместные фото Богомолова и Собчак из аэропорта Праги, куда они прилетели бизнес-классом «Аэрофлота».
Обновлено в 09:14
Политика
Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтение
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
Обновлено в 11:00
Спорт
Лыжник из Казахстана прокомментировал обвинения в употреблении допинга
Лыжник из Казахстана Алексей Полторанин признался в намерении употребить допинг, но вовремя остановился и раскаивается в своих мыслях.
Обновлено в 05:06
Футбол
«Жирона» победила «Барселону» и завоевала Суперкубок Каталонии
Обновлено в 14:59