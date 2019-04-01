Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»РИА Новости 19:00

Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука. Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.

Происшествия Российская туристка погибла в ДТП на Бали На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Политика Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.

Важное за сутки Определена оптимальная частота стирки джинсов Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Армия и оружие В Тунисе задержан боевик ИГ, проникший на саммит ЛАГ Согласно имеющейся информации, экстремист нелегально попал на территорию Туниса из Ливии Боевик террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), проникший на саммит Лиги арабских государств, был задержан в воскресенье подразделениями сил безопасности Туниса, передает ТАСС.

Происшествия На северо-западе Москвы полыхает крупный пожар В здании склада, расположенного на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, возник крупный пожар.

Шоу-бизнес Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев города России Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.

Политика Глава ЕП поздравил Чапутову с победой на выборах президента Словакии Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил адвоката Зузану Чапутову с победой на президентских выборах в Словакии.

Футбол «Барселона» контактирует с Матой «Барселона» контактирует с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, сообщает The Sun.

Космос Членкор РАН в День космонавтики расскажет казанцам о загадочных пульсарах и «космическом тумане» Участники лекции узнают о далеких квазарах и сверхмассивных черных дырах, загадочных пульсарах и «космическом тумане» – межзвездной среде в галактике.

Гаджеты Флагман Redmi на базе Snapdragon 855 позирует на фото с главой Xiaomi Напомним, на этой неделе появилось предположение, что флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 получит экран с каплевидным вырезом.

Экономика Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.

Политика Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.

Общество Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.

Футбол «Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата Германии Франкфуртский "Айнтрахт" одержал разгромную победу над "Штутгартом" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".