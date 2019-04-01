Футбол

Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»РИА Новости 19:00

Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука. Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.
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Зидан: я выпустил Луку не потому, что он мой сын, а так как он игрок «Реала»

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Зинедин Зидан: «Для уверенности „Реалу“ было важно выиграть у „Уэски“»

Спорт-Экспресс22:03

Зинедин Зидан объяснил, почему выпустил своего сына на матч с «Уэской»

Sport24.ru19:02

«На поле я Люка, а не Зидан». Зизу выпустил в ворота «Реала» не Наваса с Куртуа, а сына

Eurosport.ru18:07

Зинедин Зидан: «Люка сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок „Реала“»

Sports.ru17:34
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