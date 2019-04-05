Футбол
Зинедин Зидан: «Всегда ценил Азара. Потрясающий футболист»Sports.ru 08:11
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос об интересе к полузащитнику «Челси» Эдену Азару.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:30, Ашберн
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Илан Шор изводил Жасмин своей ревностью
По словам поп-дивы, до свадьбы избранник изводил ее своей ревностью.
Обновлено в 05:18
Политика
Штаб Порошенко сомневается в достоверности анализов Зеленского
Владимир Зеленский результаты медицинских анализов может фальсифицировать, считают в предвыборном штабе действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:16
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Наука
Ученые вывели растения, способные выжить на Марсе
Международная группа специалистов совместно с Американским химическим обществом (АХО) в лабораторных условиях создали растения, способные производить металлорганические каркасные структуры.
Обновлено в 07:50
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Политика
Волкер призвал украинцев голосовать за Порошенко
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер объяснил украинцам, почему они должны отдать свои голоса во втором туре выборов президента Украины за действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 07:06
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено вчера в 05:01
Экономика
Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:19
Политика
Путин на Арктическом форуме расскажет об уникальных экосистемах
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Арктическом форуме уделит внимание вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранения уникальных арктических экосистем, повышения качества жизни населения региона и укрепления в этих целях международного сотрудничества, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:08
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса
10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
Авто
«Нива» сегодня отмечает 42-й день рождения
42 года назад 5 апреля 1977 года сошел с конвейера первый советский внедорожник ВАЗ-2121, известный как «Нива» или Lada 4X4.
Обновлено в 07:40
Здоровье
В красноярской больнице пациентам запретили фотографировать палаты
Главврач больницы пояснила, такой документ действительно существует, и прежде всего гарантирует сохранение врачебной тайны, подписывать его или нет - решают сами пациенты.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В Германии призвали распустить НАТО
НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить.
Обновлено в 02:31
Авто
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
Происшествия
СК проверит сообщения о выброшенных медкартах в Ижевске
Управление СК по Удмуртии начало проверку сообщений, согласно которым медицинские карты пациентов одной из больниц Ижевска оказались выброшенными на улицу.
Обновлено в 09:36
Путешествия
Федор Конюхов не успел вовремя добраться до мыса Горн
Обновлено в 10:19
Футбол
Президент «Барселоны»: «Было бы здорово вернуть Гвардиолу»
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу высказался по поводу возможного возвращения в клуб Хосепа Гвардиолы.
Обновлено в 09:48
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Космос
Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды
Тяжелые металлы, железо и никель, позволили фрагменту погибшей планеты пережить разрушение планетной системы, заявляют астрономы Уорикского университета (Великобритания) в журнале Science.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова
В случае если сенатор не представляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе.
Обновлено вчера в 10:23
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Арестованный Ахмед Барахоев объявил голодовку
Обновлено вчера в 15:00