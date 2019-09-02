Футбол
Sports.ruЗинедин Зидан: «„Вильярреал“ провел две атаки и забил два гола»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничейный исход матча 3-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом" (2:2).
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Зидан не стал винить капитана «Реала» за результативную ошибку в матче с «Вильярреалом»
Sportbox.RUвчера в 18:26
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Газета.Ru вчера в 19:12
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