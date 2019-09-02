Зинедин Зидан: «„Вильярреал“ провел две атаки и забил два гола»

Политика Американский дипломат заверил, что США не будут вторгаться в Венесуэлу Глава отдела по делам Венесуэлы в посольстве США в Колумбии Джеймс Стори заявил, что правительство США не хочет военного вторжения в Венесуэлу.

Происшествия Высланного из Минска фигуранта «дела 27 июля» задержали В Москве задержали Никиту Чирцова, участника прошедшей 27 июля несогласованной акции «За честные выборы», сообщает «ОВД-Инфо».

Экономика Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.

Армия и оружие В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Политика Джонсон пригрозил консерваторам за попытку сорвать Brexit без сделки Парламентарии-консерваторы, поддерживающие намерение заблокировать выход Британии из ЕС без сделки, могут потерять места в парламенте.

Гаджеты Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro Снимки подтверждают, что как минимум при хорошем освещении Redmi Note 8 Pro выходит вперед за счет 64-мегапиксельного датчика изображения, который позволяет передать на фотографиях больше деталей.

Энергетика Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.

Политика Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.

Армия и оружие Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Общество Зиявудин Магомедов предложил построить в «Лефортово» спортзал Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии на отсутствие спортзала в СИЗО "Лефортово" и предложил вложить средства в его открытие.

Экономика Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Футбол Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной.

Общество В Якутске из-за низкого уровня воды в реке Лена введен режим ЧС Мэр Якутска Сардана Аквсентьева подписала распоряжение о введении режима ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лене и угрозы водоснабжению города.

Политика Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.

Армия и оружие Индийские летчики испытали МиГ-35 На авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшем российском истребителе МиГ-35.

Политика Минобороны может достроить космодром Восточный Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.