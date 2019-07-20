Футбол
У Зидана есть план по трансферу Погба в «Реал»Спорт-Экспресс 01:40
В любом случае у клуба есть план. Я выгляжу глупо, когда отвечаю одно и то же про Погба. Мадридцы уже многие недели пытаются приобрести купить 26-летнего хавбека, однако не готовы заплатить около 200 миллионов евро, которые хотел бы получить за игрока "Манчестер Юнайтед".
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