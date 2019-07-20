Футбол

Зинедин Зидан: У «Реала» есть план по трансферу ПогбаСоветский спорт 02:40

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан подтвердил информацию о желании сливочных пригласить этим летом полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.
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Зидан: трансфер Погба? У «Реала» есть план

Чемпионат04:23

Зидан: «У „Реала“ есть план по трансферу Погба»

Sport24.ru01:09

Президент «Реала» хочет, чтобы Зидан использовал Бэйла вместо Погба

Sport.ru18 июля в 13:59

У Зидана есть план по трансферу Погба в «Реал»

Спорт-Экспресс01:40

Зинедин Зидан: «Погба? У нас есть план с „Реалом“, многое может произойти»

Матч ТВ00:12

L’Équipe: Погба спокойно ждет трансфера в «Реал»

Sports.ruвчера в 16:14

Зинедин Зидан: У «Реала» есть план по трансферу Погба

Советский спорт02:40
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Происшествия

В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро

В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
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Обнародованы характеристики смартфона Motorola One Action

Смартфону Motorola One Action приписывают наличие тройной основной камеры.
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Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей

По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.
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Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
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На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
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Хоккей

«Адмирал» проиграл «Ермаку» в товарищеском матче

Хоккейный клуб «Адмирал» потерпел поражение от «Ермака» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 1:2. Уже к концу первой пятиминутки словацкий новичок «Адмирала» Мартин Бакош сошелся в небольшой потасовке с хоккеистом «Ермака».
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В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 07:24
Происшествия

Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими

В Кирове пьяный водитель «шестерки» устроил гонку через весь город с сотрудниками ДПС и едва не сбил нескольких пешеходов.
Обновлено в 08:06
Музыка

Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС

Обновлено в 08:36
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Общество

Авиашоу смотрели 100 000 липчан

Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.
Обновлено в 06:19
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек

В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли десять человек.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол

«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» во втором туре РПЛ

В рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Уфы» на родном стадионе уступили «Краснодару».
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Футбол

Симеоне рассказал, как относится к переходу Гризманна в «Барселону»

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не обижается на нападающего Антуана Гризманна за переход в "Барселону".
Обновлено в 05:00
Авто

Новый Kia KX1 обогнал по продажам Kia Sportage

На китайском рынке новинка смогла опередить по количеству реализованных автомобилей прежнего лидера - Kia Sportage.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Игры

Названа дата релиза первого крупного DLC для Anno 1800

Обновлено в 07:21
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 09:37
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Украинский суд продлил арест Вышинскому

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Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
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Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400

После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено 18 июля в 14:58
Политика

Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир

Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
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Битва тортов началась в Парке Горького

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Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
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Путешествия

Туристов оштрафовали в Венеции за приготовление кофе на мосту

Полиция итальянской Венеции оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях одного из старейших мостов города Риальто.
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Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
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Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук поддержали разработку новых отечественных луноходов.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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