Футбол
Зинедин Зидан: У «Реала» есть план по трансферу ПогбаСоветский спорт 02:40
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан подтвердил информацию о желании сливочных пригласить этим летом полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Гаджеты
Обнародованы характеристики смартфона Motorola One Action
Смартфону Motorola One Action приписывают наличие тройной основной камеры.
Обновлено в 08:29
Общество
Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей
По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.
Обновлено в 05:25
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Хоккей
«Адмирал» проиграл «Ермаку» в товарищеском матче
Хоккейный клуб «Адмирал» потерпел поражение от «Ермака» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 1:2. Уже к концу первой пятиминутки словацкий новичок «Адмирала» Мартин Бакош сошелся в небольшой потасовке с хоккеистом «Ермака».
Обновлено в 06:13
Происшествия
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
В Кирове пьяный водитель «шестерки» устроил гонку через весь город с сотрудниками ДПС и едва не сбил нескольких пешеходов.
Обновлено в 08:06
Музыка
Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС
Обновлено в 08:36
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Общество
Авиашоу смотрели 100 000 липчан
Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.
Обновлено в 06:19
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек
В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли десять человек.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» во втором туре РПЛ
В рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Уфы» на родном стадионе уступили «Краснодару».
Обновлено в 08:57
Футбол
Симеоне рассказал, как относится к переходу Гризманна в «Барселону»
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не обижается на нападающего Антуана Гризманна за переход в "Барселону".
Обновлено в 05:00
Авто
Новый Kia KX1 обогнал по продажам Kia Sportage
На китайском рынке новинка смогла опередить по количеству реализованных автомобилей прежнего лидера - Kia Sportage.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Игры
Названа дата релиза первого крупного DLC для Anno 1800
Обновлено в 07:21
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Украинский суд продлил арест Вышинскому
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Политика
Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400
После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено 18 июля в 14:58
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Общество
Битва тортов началась в Парке Горького
Обновлено в 06:42
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Путешествия
Туристов оштрафовали в Венеции за приготовление кофе на мосту
Полиция итальянской Венеции оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях одного из старейших мостов города Риальто.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Космос
«Роскосмос» и РАН поддержали разработку российских луноходов
Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук поддержали разработку новых отечественных луноходов.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой записала дебютную песню
Анна Бузова решила пойти по стопам своей сестры. О старте нового проекта девушка сообщила на своей страничке в Instagram.
Обновлено в 05:35