Футбол
Зинедин Зидан: У «Реала» есть план по трансферу ПогбаСоветский спорт 02:40
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан подтвердил информацию о желании сливочных пригласить этим летом полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:35, Вашингтон
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Общество
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Футбол
«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ
В двух матчах 3-го тура гости смогли переиграть хозяев: "Ротор" разгромил на выезде "Енисей" (3:0), а московское "Торпедо" также на выезде добилось минимальной победы над "СКА Хабовском".
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных
В Грузии с 27 июля по 9 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2019, в них примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.
Обновлено в 08:39
Музыка
Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС
Обновлено в 08:36
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В Николаеве напали на кандидата в депутаты
Двое неизвестных напали на кандидата в народные депутаты на 128 округе в Николаеве Андрея Толпекина в ночь на 20 июля.
Обновлено в 09:00
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Бузова и Тодоренко отметились в купальниках из масс-маркета
Купальники подешевле выбирает и телеведущая Регина Тодоренко.
Обновлено в 08:58
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой
Обновлено в 08:32
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Обновлено в 07:58
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Футбол
Гол Гринвуда принес «МЮ» победу над «Интером»
"Манчестер Юнайтед" в матче Международного кубка чемпионов в Сингапуре с минимальным счетом победил "Интер" (1:0). Единственный гол забил 17-летний нападающий Мэйсон Гринвуд. ❄️ Ice cool composure and finish way beyond his years.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика
«День тишины» начался на Украине перед выборами в Раду
Внеочередные выборы в парламент пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.
Обновлено в 01:54
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
В России станет больше безработных предпенсионного возраста
В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Культура
Известный продюсер посоветовал Алибасову уволить пиарщиков
Девочки, композитор Сергей Галоян, талант продюсера Ивана Шаповалова, который нашел все это соединил, скомпилировал.
Обновлено в 10:13
Происшествия
На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд
Обновлено в 05:19
Происшествия
На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции
Сотрудники Киевской таможни нашли в прибывшем из Франции грузовике 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам.
Обновлено в 03:33