Футбол

Зидан: «У „Реала“ есть план по трансферу Погба»Евро-футбол.ру 04:11

Наставник "Реала" Зинедин Зидан рассказал о работе клуба над трансфером полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
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Маурицио Сарри: «Погба мне очень нравится, но он игрок „МЮ“»

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Зидан: трансфер Погба? У «Реала» есть план

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Зинедин Зидан: «Погба? У нас есть план с „Реалом“, многое может произойти»

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Зинедин Зидан: У «Реала» есть план по трансферу Погба

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Президент «Реала» хочет, чтобы Зидан использовал Бэйла вместо Погба

Sport.ru18 июля в 13:59
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