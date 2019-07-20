Футбол

Зинедин Зидан: У «Реала» есть план по трансферу ПогбаСоветский спорт 02:40

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Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан подтвердил информацию о желании сливочных пригласить этим летом полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.
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