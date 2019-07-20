Футбол
Зинедин Зидан: У «Реала» есть план по трансферу ПогбаСоветский спорт 02:40
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан подтвердил информацию о желании сливочных пригласить этим летом полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.
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Авто
Honda отзывает с китайского рынка почти сто тысяч автомобилей
Производитель GAC Honda отзывает с китайского рынка 94 680 машин из-за проблем с подушками безопасности.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Футбол
Головин получил травму бедра в товарищеском матче с «Эвертоном»
Полузащитник «Монако» Александр Головин не смог доиграть до конца товарищеский матч с «Эвертоном» (1:0) из-за повреждения.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Сербия раскритиковала российские ПЗРК и купила французские «Mistral 3»
Аналитики не исключают, что заключение контракта на покупку французских ПЗРК «Mistral 3» связано с давлением со стороны Европы, однако официально данный факт в Сербии не подтвердили.
Обновлено в 01:09
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Гаджеты
Xiaomi готовит бюджетный смартфон с вытянутым экраном
Компания Xiaomi начала на собственной краудфандинговой платформе сбор средств на новый смартфон с вытянутым экраном.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера
По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 02:28
Политика
Убить Гитлера: почему провалилась операция «Валькирия»
История не терпит сослагательного наклонения, но ровно 75 лет назад ход мировых событий мог измениться, если бы 20 июля 1944 года убили Адольфа Гитлера.
Обновлено в 01:08
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Башкирии мужчина из ревности поджег дом своей возлюбленной
Мужчина пояснил, что пошел на преступление из-за ревности.
Обновлено в 02:09
Футбол
Диего Симеоне хотел бы тренировать Месси
Обновлено в 01:40
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта
Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.
Обновлено вчера в 05:36
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Политика
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Обновлено вчера в 16:11
Футбол
Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки
В финале Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира со счетом 1:0 победили номинальные гости, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:41
Музыка
Эд Ширан выступил в футболке сборной России
Обновлено вчера в 18:34
Здоровье
В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики
«Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.
Обновлено в 01:46
Футбол
«Ливерпуль» уступил дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче
Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:2. Счет в матче на третьей минуте открыла «Боруссия» после точного удара Пако Алькасера.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Побывавший на Луне американский астронавт разочаровался
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
Стокгольмский суд отклонил жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 08:06